التشكيل المتوقع لمباراة نيجيريا والكونغو الديمقراطية في نهائي الملحق الأفريقي

تصفيات كأس العالم، يستضيف ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، مساء اليوم، مباراة منتخب نيجيريا مع نظيره الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد، في نهائي الملحق الأفريقي المؤهل إلى الملحق العالمي ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وجاء التشكيل المتوقع لمباراة نيجيريا ضد الكونغو الديمقراطية في نهائي الملحق الأفريقي المؤهل إلى الملحق العالمي كالتالي:

تشكيل نيجيريا المتوقع ضد الكونغو الديمقراطية

نويبالي فريدريك، تروست-إيكونج، باسي، سانوسي، إيووبي، سيمي أجايي، أونييكا، تشوكويزي، أوسيمين، لوكمان.

تشكيل الكونغو الديمقراطية المتوقع ضد نيجيريا

مباسي، ماسواكو، مبامبا، توانزيبي، وان-بيساكا، مبوكو، موتوسامي، موكاو، كاييمبي، إيسيندي، باكامبو.

وتأهلت نيجيريا نهائي الملحق الإفريقي المؤهل إلى الملحق العالمي على حساب الجابون بنتيجة 4 - 1 بينما تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية حقق الفوز 1 - 0 على حساب الكاميرون.

وشمل الملحق الأفريقي أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني للمجموعات التسعة خلال مرحلة التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وهي: "نيجيريا والجابون والكاميرون والكونغو الديموقراطية".

ويبحث منتخب نيجيريا عن الظهور الثامن في كأس العالم بعد المشاركة في 7 نسخ سابقة، بينما الكونغو الديمقراطية تأمل في الظهور العالمي للمرة الثانية في تاريخها بعد مشاركتها السابقة باسم "زائير".

موعد مباراة نيجيريا والكونغو الديمقراطية

تنطلق مباراة نيجيريا ضد الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

حكام مباراة الكونغو الديمقراطية ونيجيريا

ويدير المباراة المغربي جلال جيد، ويعاونه مصطفى أكركاد وزكريا برنصي، والتونسي محرز المالكي حكما رابعا، والجزائري لحلو بن إبراهيم للفيديو، ويعاونه التونسي هيثم قيراط.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مواجهة نيجيريا والكونغو الديمقراطية، للمشاركة في الملحق العالمي الذي سيقام في مارس 2026 بمشاركة المتأهل من ملحق آسيا (العراق أو الإمارات) وبوليفيا وكاليدونيا الجديدة ومنتخبين من كونكاكاف.

