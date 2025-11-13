الكونغو الديمقراطية يفوز على الكاميرون بهدف قاتل ويصعد لنهائي ملحق المونديال

18 حجم الخط

انتهت مباراة منتخب الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية بنتيجة 0/1 للفهود، في المباراة التي جرت على ملعب البريد في الرباط بالمغرب، ضمن منافسات نصف نهائي الملحق الأفريقى في تصفيات كأس العالم 2026 التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

سجل شانسيل مبيمبا هدف منتخب الكونغو الديمقراطية القاتل في مرمى الكاميرون في الدقيقة 90+2، ليضرب موعدا مع نيجيريا في نهائي ملحق المونديال.

تشكيل الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية

تشكيل الكونغو الديمقراطية أمام الكاميرون

نظام الملحق الأفريقي المؤهل لكأس العالم 2026

ويواجه الفائز من الكاميرون والكونغو الديمقراطية، منتخب نيجيريا بعد فوزه على منتخب الجابون بنتيجة 4-1، وستقام المباراة النهائية يوم الأحد 16 نوفمبر 2025 على ملعب الأمير مولاي الحسن، لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

ويتأهل المنتخب الفائز بالمباراة النهائية إلى الملحق العالمي الذي سينظمه فيفا في مارس المقبل 2026، حيث يحتاج إلى فوز واحد فقط لضمان مكانه في كأس العالم 2026.

