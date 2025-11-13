الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الكونغو الديمقراطية يفوز على الكاميرون بهدف قاتل ويصعد لنهائي ملحق المونديال

الكونغو الديمقراطية،
الكونغو الديمقراطية، فيتو
18 حجم الخط

 انتهت مباراة منتخب الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية بنتيجة 0/1 للفهود، في المباراة التي جرت على ملعب البريد في الرباط بالمغرب، ضمن منافسات نصف نهائي الملحق الأفريقى في تصفيات كأس العالم 2026 التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

سجل شانسيل مبيمبا هدف منتخب الكونغو الديمقراطية القاتل في مرمى الكاميرون في الدقيقة 90+2، ليضرب موعدا مع نيجيريا في نهائي ملحق المونديال.

تشكيل الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية

تشكيل الكونغو الديمقراطية أمام الكاميرون

نظام الملحق الأفريقي المؤهل لكأس العالم 2026

ويواجه الفائز من الكاميرون والكونغو الديمقراطية، منتخب نيجيريا بعد فوزه على منتخب الجابون بنتيجة 4-1، وستقام المباراة النهائية يوم الأحد 16 نوفمبر 2025 على ملعب الأمير مولاي الحسن، لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

ويتأهل المنتخب الفائز بالمباراة النهائية إلى الملحق العالمي الذي سينظمه فيفا في مارس المقبل 2026، حيث يحتاج إلى فوز واحد فقط لضمان مكانه في كأس العالم 2026.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الكاميرون الكونغو الديمقراطية الكاميرون تصفيات كأس العالم 2026 كاس العالم 2026

مواد متعلقة

منتخب نيجيريا يضرب الجابون برباعية ويتأهل لنهائي ملحق كأس العالم 2026

تشكيل الكاميرون لمباراة الكونغو الديمقراطية في الملحق المؤهل لكأس العالم

5 أرقام مثيرة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

الأكثر قراءة

منتخب إنجلترا يتقدم على صربيا 0/1 بالشوط الأول في تصفيات مونديال 2026

تصفيات كأس العالم 2026، البرتغال تتأخر أمام أيرلندا بثنائية في الشوط الأول

الكونغو الديمقراطية يفوز على الكاميرون بهدف قاتل ويصعد لنهائي ملحق المونديال

شوط أول سلبي بين الكاميرون والكونغو الديمقراطية في ملحق كأس العالم 2026

شوط أول سلبي بين فرنسا وأوكرانيا في تصفيات كأس العالم

منتخب الجزائر يفوز على زيمبابوي 1/3 وديا استعدادا لأمم إفريقيا

حالة الطقس غدا الجمعة، تحذيرات من سيول بسيناء ورعد وبرق وسقوط حبات برد

رعدية وغزيرة، أماكن سقوط الأمطار غدا الجمعة

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لا يفوتك، دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من جمادى الأولى

فضائل مكة والمدينة وبيت المقدس في القرآن الكريم والسنة النبوية

دعاء ليلة الجمعة الثالثة من جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية