موعد مباراة نيجيريا والكونغو الديمقراطية في نهائي ملحق إفريقيا لـ كأس العالم

ضرب الكونغو الديمقراطية، موعدا مع منتخب نيجيريا في المباراة النهائية لملحق أفريقيا المؤهل لكأس العالم 2026 يوم الأحد 16 نوفمبر 2025 على ملعب الأمير مولاي الحسن، لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

ويشمل الملحق أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني للمجموعات التسعة خلال مرحلة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وهي: "نيجيريا والجابون والكاميرون والكونغو الديموقراطية".

موعد نهائي الملحق الإفريقي المؤهل لكاس العالم 2026

ومن المقرر أن يقام نهائي الملحق الإفريقي المؤهل لكأس العالم 2026، بين نيجيريا والكونغو الديقراطية يوم الأحد المقبل على ملعب "مولاي الحسن" بالمغرب

وتمكن منتخب نيجيريا من تحقيق الفوز على منتخب الجابون برباعية مقابل هدف، حيث أحرز أهداف منتخب نيجيريا كل من فيكتور أوسيمين هدفين وسيدر أدجوكيه واللاعب أكور أدامز، بينما أحرز هدف منتخب الجابون اللاعب ماريو لمينيا.

وانتهت مباراة منتخب الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية بنتيجة 0/1 للفهود، في المباراة التي جرت على ملعب البريد في الرباط بالمغرب، ضمن منافسات نصف نهائي الملحق الأفريقى في تصفيات كأس العالم 2026 التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

سجل شانسيل مبيمبا هدف منتخب الكونغو الديمقراطية القاتل في مرمى الكاميرون في الدقيقة 90+2.

