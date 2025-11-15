المتسابق أحمد علي يخطف الأنظار في «دولة التلاوة» بصوت يلامس القلوب

18 حجم الخط

تألق المتسابق أحمد علي، خلال الحلقة الثانية من برنامج «دولة التلاوة»، حيث قدّم تلاوة مميزة لآيات من سورة المزمل، بصوت يلامس القلوب، ليتصدر المشهد بأداء قوي وإحساس روحاني لفت أنظار لجنة التحكيم.

إشادة الأزهر: "قارئ ممتاز وأحكامه متقنة"

أشاد الشيخ حسن عبدالنبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، بأداء المتسابق، مؤكدًا أن أحمد علي يتمتع بمهارة واضحة في ضبط الأحكام وتجويد التلاوة، ووصفه بأنه قارئ ممتاز يمتلك أدوات الأداء السليم.

البغدادي: القرآن له أهل اختصهم الله

من جانبه، أكد الشيخ جابر البغدادي، الداعية الإسلامي، أن القرآن له أهل اختصهم الله بحفظه وتلاوته، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أهل الله وخاصته».

وأشار إلى أن كبار القراء مثل الشيخ محمد رفعت وطه إسماعيل وعبدالباسط عبدالصمد أسسوا مدارس فريدة في فن التلاوة، رغم أن بعضهم لم يلتحق بالتعليم النظامي، وهو ما يعكس صدق القارئ وإخلاصه في حمل أمانة كتاب الله.

طه عبدالوهاب: "تلاوة رائعة والاستعداد للمرحلة المقبلة مطلوب"

وأشاد الدكتور طه عبدالوهاب، خبير الأصوات والمقامات، بالأداء العام للمتسابق، مؤكدًا أن التلاوة جاءت رائعة ومتقنة، داعيًا إياه للاستعداد للمرحلة التالية من المسابقة، والاستمرار في تطوير أدائه الصوتي والمقامي.

انطلاق الموسم الجديد من البرنامج



وأُطلقت أمس الجمعة أولى حلقات «دولة التلاوة»، وهو برنامج يسعى لاكتشاف جيل جديد من المواهب في ترتيل وتجويد القرآن الكريم. يُعرض البرنامج عبر قنوات الحياة وCBC والناس، إضافة إلى منصة Watch It، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

