تكريم اسم القارئ محمد محمود الطبلاوي في الحلقة الثانية من «دولة التلاوة»

18 حجم الخط

شهدت الحلقة الثانية من برنامج «دولة التلاوة» مشهدًا مؤثرًا، حين أعلنت الإعلامية آية عبد الرحمن تكريم اسم الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوي، أحد أعلام تلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي.

وقالت عبد الرحمن إن الشيخ الراحل من القرّاء الذين «علمونا إزاي نسمع القرآن بقلبنا وروحنا»، وذلك بحضور ابنته هيام الطبلاوي التي بدت متأثرة بهذه اللفتة.

«سترزق بولد سيكون من أهل القرآن».. بداية الحكاية

وخلال الحلقة، عرض البرنامج تقريرًا خاصًا بصوت الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، تناول مسيرة الشيخ الطبلاوي منذ ما قبل ميلاده.

وروى التقرير رؤية لوالدته، جاء فيها والده يبشّرها بأن مولودها سيكون من أهل القرآن، وهو ما تحقق لاحقًا مع بزوغ صوت الطفل الذي سيصبح أحد أعظم المقرئين.

من خمسة قروش إلى منصة الدولة

وُلد الشيخ الطبلاوي عام 1934 في ميت عقبة بالجيزة، وأتم حفظ القرآن الكريم في سن التاسعة. بدأ صوته يشدّ الأنظار في المناسبات داخل قريته، ليتقاضى أول أجر في حياته بقيمة خمسة قروش، اشترى بها طعامًا لأسرته — في مشهد يلخص بدايات قارئٍ حمل القرآن في صوته وقلبه.

تسع محاولات ورفض متكرر.. ثم مقال غيّر التاريخ

لم يكن طريق الطبلاوي مفروشًا بالورود؛ فقد تقدّم للإذاعة المصرية تسع مرات ورُفض، ما جعله يفكر في التوقف نهائيًا عن المحاولة، إلى أن جاء المقال الشهير للكاتب محمود السعدني بعنوان: «أين أنت يا طبلاوي؟». هذا المقال أعاد اكتشافه وفتح له أبواب الإذاعة ليصبح لاحقًا واحدًا من أبرز رموز دولة التلاوة.

انطلاق الموسم الجديد من البرنامج

وأُطلقت أمس الجمعة أولى حلقات «دولة التلاوة»، وهو برنامج يسعى لاكتشاف جيل جديد من المواهب في ترتيل وتجويد القرآن الكريم. يُعرض البرنامج عبر قنوات الحياة وCBC والناس، إضافة إلى منصة Watch It، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.