السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

تكريم اسم القارئ محمد محمود الطبلاوي في الحلقة الثانية من «دولة التلاوة»

الشيخ الطبلاوي، فيتو
الشيخ الطبلاوي، فيتو
18 حجم الخط

شهدت الحلقة الثانية من برنامج «دولة التلاوة» مشهدًا مؤثرًا، حين أعلنت الإعلامية آية عبد الرحمن تكريم اسم الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوي، أحد أعلام تلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي.

 وقالت عبد الرحمن إن الشيخ الراحل من القرّاء الذين «علمونا إزاي نسمع القرآن بقلبنا وروحنا»، وذلك بحضور ابنته هيام الطبلاوي التي بدت متأثرة بهذه اللفتة.

«سترزق بولد سيكون من أهل القرآن».. بداية الحكاية

وخلال الحلقة، عرض البرنامج تقريرًا خاصًا بصوت الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، تناول مسيرة الشيخ الطبلاوي منذ ما قبل ميلاده. 

وروى التقرير رؤية لوالدته، جاء فيها والده يبشّرها بأن مولودها سيكون من أهل القرآن، وهو ما تحقق لاحقًا مع بزوغ صوت الطفل الذي سيصبح أحد أعظم المقرئين.

من خمسة قروش إلى منصة الدولة

وُلد الشيخ الطبلاوي عام 1934 في ميت عقبة بالجيزة، وأتم حفظ القرآن الكريم في سن التاسعة. بدأ صوته يشدّ الأنظار في المناسبات داخل قريته، ليتقاضى أول أجر في حياته بقيمة خمسة قروش، اشترى بها طعامًا لأسرته — في مشهد يلخص بدايات قارئٍ حمل القرآن في صوته وقلبه.

تسع محاولات ورفض متكرر.. ثم مقال غيّر التاريخ

لم يكن طريق الطبلاوي مفروشًا بالورود؛ فقد تقدّم للإذاعة المصرية تسع مرات ورُفض، ما جعله يفكر في التوقف نهائيًا عن المحاولة، إلى أن جاء المقال الشهير للكاتب محمود السعدني بعنوان: «أين أنت يا طبلاوي؟». هذا المقال أعاد اكتشافه وفتح له أبواب الإذاعة ليصبح لاحقًا واحدًا من أبرز رموز دولة التلاوة.

انطلاق الموسم الجديد من البرنامج

وأُطلقت أمس الجمعة أولى حلقات «دولة التلاوة»، وهو برنامج يسعى لاكتشاف جيل جديد من المواهب في ترتيل وتجويد القرآن الكريم. يُعرض البرنامج عبر قنوات الحياة وCBC والناس، إضافة إلى منصة Watch It، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيخ محمد محمود الطبلاوي الطبلاوي تكريم الشيخ البطلاوي دولة التلاوة تكريم الطبلاوي قناة الناس

مواد متعلقة

الأوقاف: برنامج دولة التلاوة مستمر حتى شهر رمضان المقبل

لحظة الحسم في "دولة التلاوة، إعلان نتائج المتسابقين ورحيل اثنين من المشتركين (فيديو)

الطفل عمر علي عوض يبهر لجنة "دولة التلاوة" وتعليق خاص من وزيرالأوقاف (فيديو)

الأكثر قراءة

تصفيات كأس العالم، إسبانيا تضرب جورجيا بثلاثية في الشوط الأول

عباقرة ولكن مجهولون، الجراح الحكمي بطل الإسلام، أسلم على يديه 4 آلاف في خراسان

إسبانيا تقسو على جورجيا برباعية نظيفة وتقترب من بلوغ كأس العالم 2026

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 بكأس العالم للناشئين

بينهم محمد صلاح، 11 لاعبا يغيبون عن منتخب مصر بودية كاب فيردي

تحديد مواجهات دور الـ 16 بكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

تركيا تفوز على بلغاريا بثنائية في تصفيات كأس العالم 2026

بالأسماء، حركة تنقلات موسعة لمديري الإدارات التعليمية بالقاهرة

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، الجراح الحكمي بطل الإسلام، أسلم على يديه 4 آلاف في خراسان

قصة بناء الجامع المعلق بدمشق وأسماؤه وسبب التسمية

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يتحدث عن موت الغفلة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية