الأمم المتحدة: 30 مليون شخص بالسودان بحاجة إلى مساعدات

قالت منظمة الأمم المتحدة مساء اليوم السبت، إن 30 مليون شخص بـ السودان بحاجة إلى مساعدات والأزمة بالبلاد تتفاقم وعلى العالم ألا يغض الطرف عنها.

و10 ملايين مشرد بسبب الأزمة في السودان

وكانت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة قالت الأربعاء الماضي، إن 30 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة و10 ملايين مشرد بسبب الأزمة في السودان.

أزمة ‎السودان أكبر حالة نزوح بالعالم

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين الأحد الماضي: إن أزمة ‎السودان تمثل أكبر حالة نزوح في العالم، وهناك 12 مليون شخص مهجرون من ديارهم.

بدوره، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الاسبوع الماضي إن مدينة الفاشر في السودان تنزف، ويجب التحرك الآن لوقف العنف وحماية المدنيين.

