الأمم المتحدة: لا طرق آمنة لمغادرة الفاشر ومخاطر جسيمة تهدد من بقوا

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان: إن الفاشر شهدت تصعيدا بالهجمات الوحشية على مدى الأيام الـ10 الماضية.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الفاشر مدينة يغمرها الحزن، والمدنيون يعيشون فظائع على نطاق لا يمكن تصوره.

وتابع: مئات قتلوا في الفاشر بينهم نساء وأطفال، وجرحى لجأوا إلى المستشفيات، مضيفا آلاف اعتقلوا في الفاشر بينهم كوادر طبية وصحفيون.

واختتم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: لا طرق آمنة لمغادرة الفاشر وهناك مخاطر جسيمة تهدد من بقوا محاصرين في المدينة.

وقبل وقت سابق قال خبراء بالأمم المتحدة: “نشعر بالفزع من تقارير عن فظائع جماعية وعمليات قتل غير مشروعة وعنف جنسي في مدينة الفاشر بالسودان”.

فظائع جماعية وعمليات قتل غير مشروعة وعنف جنسي

وأضاف الخبراء: "الملايين محرومون من الحماية والمساعدة الكافية والسودان يعيش أسوأ أزمات النزوح بالعالم.. ميليشيا الدعم السريع بعد سيطرتها على الفاشر ارتكبت فظائع جماعية أدت لأزمة إنسانية كارثية".

وأضاف خبراء الأمم المتحدة أن بشاعة الجرائم المبلغ عنها بالفاشر مروعة مع منهجية وسادية العنف الجنسي لغاية الإذلال.

من جانبه، قال مكتب أطباء بلا حدود في السودان، إن محاولات الفرار من الفاشر مستمرة إذ وصل أمس 300 شخص إلى طويلة بشمال دارفور.

محاولات الفرار من الفاشر مستمرة

وأضاف مكتب أطباء بلا حدود بالسودان: نكرر دعوتنا لقوات الدعم السريع للسماح لمزيد من الأشخاص بالمرور الآمن.. تقارير عن أشخاص ما زالوا عالقين ومحتجزين مقابل فدية في محيط الفاشر.. فرقنا تفيد بارتفاع كبير في مستويات سوء التغذية بين الأطفال والبالغين على حد سواء".

50 دولة تطالب المجلس الأممي لحقوق الإنسان بعقد جلسة طارئة بشأن الفاشر

وذكرت تقارير إعلامية، أن 50 دولة طالبت المجلس الأممي لحقوق الإنسان بعقد جلسة طارئة بشأن الفاشر.

وشهدت مدينة الفاشر بولايات شمال دارفور مجازر بحق المدنيين ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، بعد سيطرتها على المدينة وانسحاب الجيش السوداني منها.

