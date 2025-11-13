البرهان: النازحون من الفاشر اختاروا مناطق سيطرتنا لتمتعها بالأمن ومقومات الحياة

18 حجم الخط

قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان: إن المواطنين الذين تم تهجيرهم قسرًا من الفاشر وبارا والنهود لم يذهبوا إلى نيالا أو الفولة أو إلى أي منطقة تحت سيطرة الدعم السريع في مدن دارفور أو غرب كردفان.

سيطرة الدولة والقوات الحكومية

وأضاف في تغريدة: أنهم "اختاروا السير آلاف الكيلومترات إلى مناطق تحت سيطرة الدولة والقوات الحكومية حيث يجدون الأمن ومقومات الحياة".

كان جوتيريش قد أعرب عن قلقه البالغ إزاء التقارير الأخيرة عن الفظائع الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فى الفاشر وتفاقم العنف في كردفان، مشيرا إلى ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية بسرعة إلى المدنيين، وتوقف الأعمال العدائية.

التعاون مع مبعوثه الشخصي إلى السودان

ودعا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى التعاون مع مبعوثه الشخصي إلى السودان، رمطان لعمامرة، واتخاذ خطوات سريعة وملموسة نحو تسوية تفاوضية.

كما أبدى الأمين العام انزعاجا إزاء تزايد انعدام الأمن في منطقة الساحل، وسلط الضوء على حالات أخرى في جميع أنحاء القارة، بما فيها مالي وجنوب السودان والصومال وليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

