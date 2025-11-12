الأربعاء 12 نوفمبر 2025
المنظمة الدولية للهجرة: 30 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة و10 ملايين مشرد بالسودان

قالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة مساء اليوم الأربعاء: إن 30 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة و10 ملايين مشرد بسبب الأزمة في السودان.

 

أزمة ‎السودان أكبر حالة نزوح بالعالم

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين الأحد الماضي: إن أزمة ‎السودان تمثل أكبر حالة نزوح في العالم، وهناك 12 مليون شخص مهجرون من ديارهم.

بدوره، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مساء السبت: إن مدينة الفاشر في السودان تنزف، ويجب التحرك الآن لوقف العنف وحماية المدنيين.

 

فظائع على نطاق لا يمكن تصوره

وأضاف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان: الفاشر شهدت تصعيدا في الهجمات الوحشية على مدى الأيام الـ10 الماضية.. الفاشر مدينة يغمرها الحزن والمدنيون يعيشون فظائع على نطاق لا يمكن تصوره.

وتابع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "مئات قتلوا في الفاشر بينهم نساء وأطفال وجرحى لجأوا إلى المستشفيات.. آلاف اعتقلوا في الفاشر بينهم كوادر طبية وصحفيون.. لا طرق آمنة لمغادرة الفاشر وهناك مخاطر جسيمة تهدد من بقوا محاصرين في المدينة".

هجوم منهجي على الحياة الإنسانية والكرامة

واستكمل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "ما نشهده في الفاشر ليس فوضى بل هجوم منهجي على الحياة الإنسانية والكرامة.. كثيرا ما ترتكب هجمات وحشية على أساس عرقي في الفاشر.. نواصل توثيق الانتهاكات بالفاشر رغم انقطاع الاتصالات وصعوبة الوصول للمصادر.. والمساءلة هي الطريق الوحيد لمنع تكرار الفظائع بالفاشر وعلى العالم التحرك الآن".

