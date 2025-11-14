لحظة الحسم في "دولة التلاوة، إعلان نتائج المتسابقين ورحيل اثنين من المشتركين (فيديو)

18 حجم الخط

شهدت حلقة الليلة من برنامج "دولة التلاوة" لحظات حاسمة انتظرها الجمهور، حيث أعلنت لجنة التحكيم نتائج المتسابقين الثمانية في أولى الحلقات، وسط أجواء من الترقب والتنافس.

وأوضحت الإعلامية آية عبد الرحمن، في البداية أن اثنين من المتسابقين سيغادرون المنافسة، بينما سيستمر الباقون في مشوارهم خلال التصفيات القادمة.

ورحّب البرنامج بجميع المتسابقين وهم:علي أحمد عثمان – عمر علي عوض محمد – محمود كمال الدين محمود – خالد عطية عبد الخالق – شهاب أحمد حسن – محمد سامي محمد سليمان – محمد أحمد أحمد الدالي – علي إيهاب علي عطية.

إعلان الدرجات حسب تقييم لجنة التحكيم:

1- علي أحمد أحمد عثمان

الشيخ طه: 95

د. طه: 73

الشيخ حسن: 98

المجموع: 266 درجة



2- عمر علي عوض محمد

الشيخ طه: 95

د. طه: 97

الشيخ حسن: 70

المجموع: 262 درجة



3- محمود كمال الدين محمود محمود

الشيخ طه: 97

د. طه: 74

الشيخ حسن: 99

المجموع: 270 درجة — أعلى الدرجات في الحلقة



4- خالد عطية عبد الخالق

الشيخ طه: 95

د. طه: 72

الشيخ حسن: 98

المجموع: 265 درجة



5- شهاب أحمد حسن

الشيخ طه: 93

د. طه: 70

الشيخ حسن: 95

المجموع: 258 درجة



6- محمد سامي محمد سليمان

الشيخ طه: 95

د. طه: 72

الشيخ حسن: 98

المجموع: 265 درجة



7- محمد أحمد أحمد الدالي

الشيخ طه: 92

د. طه: 68

الشيخ حسن: 96

المجموع: 256 درجة



8- علي إيهاب علي عطية

الشيخ طه: 90

د. طه: 68

الشيخ حسن: 97

المجموع: 255 درجة

وهو أقل مجموع، ليكون أول المغادرين للمسابقة.



لحظة المواجهة بين أقل صوتين: شهاب والدالي

تقرر دخول المتسابقين شهاب أحمد حسن ومحمد أحمد أحمد الدالي في منافسة فاصلة، باعتبارهما الأقل في مجموع الدرجات بين المتأهلين.

قدّم المتسابقان تلاوتين من سورة الإنسان، أظهرتا قوة الأداء ورهافة الإحساس، قبل أن تُعلِن لجنة التحكيم آراءها:

الشيخ طه: اختار شهاب

د. طه: اختار شهاب

الشيخ حسن: حسم النتيجة قائلًا لشهاب: "انت… انت"، وأكد الداعية مصطفى حسني أنه لو كانت لم يحسم كان سيمنحه صوته.

وبذلك أعلن البرنامج فوز شهاب أحمد حسن واستمراره داخل "دولة التلاوة".

وداع المتسابق محمد الدالي

قدّمت لجنة التحكيم كلمات دعم للدالي، مؤكدين أن عدم فوزه لا يعني ضعف موهبته، وأن أمامه فرصًا قادمة، بينما تقرر رسميًا أن يكون ثاني المغادرين في الحلقة، ومع ذلك يبقى أمامهم فرصة الفوز بجائزة صوت الجمهور عبر الـ QR Code.

