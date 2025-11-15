السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مائل للبرودة في هذه المناطق، توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا

حالة الطقس
حالة الطقس
18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاحد.

ووفقا للأرصاد، يسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  في الصباح الباكر وآخر  الليل على أغلب الأنحاء.

 

انخفاض بدرجات الحرارة وهذا موقف الأمطار الرعدية، حالة الطقس اليوم السبت

الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا وأماكن سقوط الأمطار

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، و علىلا السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على سيناء، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  25

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 16


شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 16
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد تعلن حالة الطقس الطقس غدا الطقس غدا الاحد

مواد متعلقة

احذروا الصغرى ومفاجأة عن العظمى بالصعيد، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

عودة الخريف الهادئ، انحسار الأمطار وسقوطها بمناطق محدودة، القاهرة تسجل 25 درجة، وارتفاع الأمواج بـ 5 شواطئ

القاهرة في قلب الحدث، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم في مصر

انخفاض بدرجات الحرارة وهذا موقف الأمطار الرعدية، حالة الطقس اليوم السبت

الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا وأماكن سقوط الأمطار

حالة الطقس غدا،الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي شرق البلاد وهذه المحافظات الأكثر تأثرا

انحسار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

الأكثر قراءة

أسعار البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

موعد مباراة تونس والنمسا في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

رئيس شعبة الذهب يكشف توقعاته للأسعار خلال الفترة المقبلة

سعر الفراخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 الأسبوع المقبل

كيف ينظر الإسلام لمسألة تناسخ الأرواح؟ دار الإفتاء تجيب

بعد استبعاد الفنانين المصريين، تركي آل الشيخ يعلن عودة الثقافة المصرية لموسم الرياض

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "عكرمة البربري" تلميذ ابن عباس الذي فاق أستاذه

أحمد كريمة يسلط الضوء على مواعظ الإمام الحسن وبلاغته بعد استشهاد والده

كيف قتل الحسن ومن وضع له السم؟ أحمد كريمة يوضح المؤامرة الكبرى

المزيد
الجريدة الرسمية