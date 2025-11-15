السبت 15 نوفمبر 2025
أخبار مصر

انخفاض بدرجات الحرارة وهذا موقف الأمطار الرعدية، حالة الطقس اليوم السبت

حالة الطقس، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا وأماكن سقوط الأمطار

حالة الطقس غدا،الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة

حالة الطقس في القاهرة

كما توقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على سيناء حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في  آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وعن الأمطار الرعدية وأشارت الأرصاد إلى أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى قد تمتد بنسبة ضعيفة إلى مناطق من مدن القناة والقاهرة الكبرى. 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  25

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 16


شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 16
 

