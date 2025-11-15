عودة الخريف الهادئ، انحسار الأمطار وسقوطها بمناطق محدودة، القاهرة تسجل 25 درجة، وارتفاع الأمواج بـ 5 شواطئ

18 حجم الخط

تبدأ الأحوال الجوية في التحسن اليوم السبت، حيث من المتوقع انحسار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد وذلك بعد حالة ممطرة قوية الـ48 ساعة الماضية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة

كما توقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على سيناء حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

أمطار خفيفة على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدًا حيث تسقط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

ويكون هناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى تمتد بنسبة 20% إلى مناطق من مدن القناة والقاهرة الكبرى.

اضطراب الملاحة ببعض الشواطئ

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل (العريش- الإسكندرية -بلطيم - دمياط- بورسعيد) وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، وسرعة الرياح تصل من 40 إلى 50 كم في الساعة.

درجات الحرارة اليوم السبت

وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 26

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 15 و درجة الحرارة العظمى 26

بنها: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25

الإسكندرية:درجة الحرارة: 17 ودرجة الحرارة العظمى 25

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 24

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 24

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 12 و درجة الحرارة العظمى 24

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 16

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 25

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

السويس: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى: 25

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 27

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 26

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 25

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 25

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 25

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى: 25

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 26

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 27

أسوان: درجة الحرارة 17 ودرجة الحرارة العظمى 27

