مصرع موظف بمياه الشرب والصرف الصحي في حادث مأساوي بقرية ميت دمسيس بالدقهلية

لقي شخص مصرعه داخل شركة المياه والصرف الصحي قريه ميت دمسيس مركز أجا أثناء تصليح الموتور في الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرعه داخل شركة المياه والصرف الصحي قريه ميت دمسيس مركز اجا اثناء تصليح الموتور.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف الي موقع الحادث وتبين مصرع شخص داخل شركة المياه والصرف الصحي بقرية ميت دمسيس مركز اجا  ادعاء سحب مروحة موتور لشخص اثناء تصليح الموتور.
 

جرى نقل الجثمان لمستشفي أجا المركزي وكشف مصدر طبي عن استقبال أحمد جمال فؤاد رجب 36 سنة للمستشفى جثة هامدة وتم إيداعه في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتبين أن الجثمان لموظف داخل شركة المياه والصرف الصحي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

