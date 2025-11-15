السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 بكأس العالم للناشئين

منتخب المغرب للناشئين
منتخب المغرب للناشئين
18 حجم الخط

مونديال الناشئين، أسدل الستار اليوم السبت مباريات دور الـ32 من كأس العالم تحت 17 عامًا التي تستضيفه قطر حتى 27 نوفمبر الجاري بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ النهائيات.

وجاءت المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 من بطولة كأس العالم للناشئين كالتالي 

1- البرتغال 

2- مالي 

3- سويسرا 

4- فرنسا 

5- المكسيك 

6- أيرلندا 

7- المغرب 

8- البرازيل 

9- إنجلترا 

10- أوغندا 

11- إيطاليا 

12- اليابان 

13- بوركينا فاسو 

14- كوريا الشمالية 

15- النمسا 

16- أوزبكستان 

 

نتائج مباريات دور الـ 32 من كأس العالم للناشئين

البرتغال ضد بلجيكا.. فوز البرتغال 2-1

زامبيا ضد مالي.. فوز مالي 3-1

سويسرا ضد مصر.. فوز سويسرا 3-1

فرنسا ضد كولومبيا.. فوز فرنسا 2-0

الأرجنتين ضد المكسيك.. فوز المكسيك (5-4) ركلات ترجيح

أيرلندا ضد كندا.. فوز أيرلندا (9-8) ركلات ترجيح

الولايات المتحدة ضد المغرب.. فوز المغرب (4-3) ركلات ترجيح

البرازيل ضد باراجواي.. فوز البرازيل (5-4) ركلات ترجيح

كوريا الجنوبية ضد إنجلترا.. فوز إنجلترا 2-0

السنغال ضد أوغندا..فوز أوغندا 1-0

إيطاليا ضد جمهورية التشيك  .. فوز إيطاليا 2-0

اليابان ضد جنوب أفريقيا  .. فوز اليابان 3-0

ألمانيا ضد بوركينا فاسو.. فوز بوركينا فاسو 1-0

فنزويلا ضد كوريا الشمالية.. فوز كوريا الشمالية 2-1

النمسا ضد تونس  .. فوز النمسا 2-0 

كرواتيا ضد أوزبكستان.. فوز أوزبكستان بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مونديال الناشئين كأس العالم كاس العالم للناشئين بطولة كأس العالم للناشئين اليابان ضد جنوب أفريقيا إيطاليا ضد جمهورية التشيك تونس المغرب

مواد متعلقة

تونس تودّع كأس العالم للشباب بعد الخسارة أمام النمسا في دور الـ32

أوزبكستان تطيح بكرواتيا وتتأهل لدور الـ16 في كأس العالم للناشئين

الأكثر قراءة

تصفيات كأس العالم، إسبانيا تضرب جورجيا بثلاثية في الشوط الأول

البرازيل تفوز على السنغال بثنائية نظيفة وديا (فيديو)

أسعار البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

بالأسماء، حركة تنقلات موسعة لمديري الإدارات التعليمية بالقاهرة

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 بكأس العالم للناشئين

بعد استبعاد الفنانين المصريين، تركي آل الشيخ يعلن عودة الثقافة المصرية لموسم الرياض

تصفيات كاس العالم، النمسا تتقدم 1-0 أمام قبرص في الشوط الأول

أول طعن بالدستورية على تعديلات قانون الإيجار القديم (مستند)

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة بناء الجامع المعلق بدمشق وأسماؤه وسبب التسمية

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يتحدث عن موت الغفلة (فيديو)

ما هو أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية