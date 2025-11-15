ليلى علوي: مشوار محمد عبد العزيز يستحق التكريم

18 حجم الخط

قالت الفنانة ليلى علوي، إن زميلتها الفنانة يسرا فنانة كبيرة وعظيمة وتحب مساعدة زملائها ولها العديد من المواقف تشهد على ذلك.

وأضافت ليلى خلال تواجدها بمهرجان القاهرة: سعيدة جدا بتكريم المخرج محمد عيد العزيز كل الناس بتحبه ومشواره يستاهل التكريم، وأشكر خالد النبوي علي كل كلمة قالها في حق زملائه.

وتألقت كل من الفنانات ليلى علوي ويسرا وإلهام شاهين بإطلالات تتميز بالألوان الأسود والأبيض على ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 46 برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، والذي يقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصري

واختار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفيلم الروائي "المسار الأزرق" (The Blue Trail – O Último Azul) ليكون فيلم افتتاح الدورة السادسة والأربعين.

وينقل الفيلم، للمخرج البرازيلي جابريل ماسكارو، قصة تيريزا البالغة من العمر 77 عامًا، والتي تعيش في بلدة صناعية صغيرة بالأمازون، إلى أن تتلقى قرارًا رسميًا بالانتقال إلى مستعمرة سكنية مخصصة للمسنين. في هذا المكان المعزول يُؤخذ كبار السن لقضاء سنواتهم الأخيرة بينما يكرس الجيل الشاب حياته للإنتاجية والنمو.

ترفض تيريزا ذلك المصير وتنطلق في رحلة عبر نهر الأمازون لتحقيق أمنية أخيرة قبل سلب حريتها، وهو قرار سيغير حياتها إلى الأبد​.

الفيلم إنتاج مشترك من البرازيل والمكسيك وتشيلي وهولندا، من بطولة دينيز وينبيرج، رودريجو سانتورو، ميريام سوكوراس وآدانيلو​.

أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025

وكشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن برنامج غني ومتنوع يضم حوالي 150 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، تتوزع على 11 مسابقة وبرنامجًا مختلفًا، مما يعد بتقديم تجربة سينمائية فريدة للجمهور والنقاد.

