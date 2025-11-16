كيفية وشروط تحرير محضر في مباحث الإنترنت

18 حجم الخط

ترصد فيتو لقرائها، كيفية تحرير محضر في مباحث الإنترنت، وشروطه وحالات يجب على المجني عليه إذا تعرضت لها التوجه لمباحث الإنترنت، في السطور التالية.

كيفية تحرير محضر في مباحث الإنترنت

_تقديم المحضر عن طريق الاتصال بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على الرقم: (0224065052 - 0224065051)، الاتصال على الخط الساخن 108 الخاص بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.

_ التوجه شخصيًا إلى مباحث الإنترنت بالمديرية التابعة لك



_إذا كانت الجريمة عبر الواتساب (سب أو قذف)، توجه إلى مباحث الاتصالات.



_إذا كانت الجريمة عبر فيسبوك أو غيره من المواقع، توجه إلى مباحث الإنترنت.



_إثبات الشخصية: أحضر معك بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لإثبات هويتك.



_تجميع وإحضار لقطات شاشة لجميع ما يثبت الواقعة (مثل: الرسائل، المنشورات، أو أي تهديدات).



_يقوم المحضر الشاكي أو وكيله الخاص بتحرير المحضر بنفسه.



_ وضح تفاصيل الجريمة بدقة، بما في ذلك تاريخ الواقعة وأي معلومات عن المشتبه به إن وجدت.



شروط عمل محضر في مباحث الإنترنت؟



_أن يكون مقدم البلاغ هو الشخص المتضرر أو ممثلًا قانونيًا عنه.



_تقديم مستندات تثبت الواقعة، مثل صور المحادثات، أرقام الحسابات الوهمية، أو رسائل التهديد.



_توضيح تفاصيل الجريمة بوضوح، مثل تاريخ الواقعة وأي بيانات عن الشخص المشتبه به.



_إرفاق بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لإثبات هوية مقدم البلاغ.



حالات تُمكِّن المجني عليه من تحرير محضر في مباحث الإنترنت

_الابتزاز والتهديد الإلكتروني.



_التحرش الإلكتروني.

_السب والقذف والتشهير عبر الإنترنت.



_استخدام ونشر الصور الشخصية دون إذن



