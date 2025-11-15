"الطفولة والأمومة" يتدخل لإنقاذ طفلة بالإسماعيلية من التسول

18 حجم الخط

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن تدخله في واقعة طفلة الإسماعيلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حماية وسلامة الطفلة، وذلك في إطار الدور الوطني الذي يقوم به المجلس في حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال والإهمال.

استغلال طفلة تبلغ من العمر 9 أعوام

وكانت الإدارة العامة لحماية الطفل بالمجلس رصدت مقطع فيديو متداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن استغاثة بشأن استغلال طفلة تبلغ من العمر 9 أعوام في أعمال التسول من قبل والديها ويظهر عليها آثار ضرب مبرح.

وعلى الفور، وجهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتدخل العاجل للتحقق من الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفلة. وقام المجلس بمخاطبة مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام لبدء التحقيق القضائي في الواقعة، وقد تم تحرير محضر بالحادث.

وباشرت نيابة ثانِ الإسماعيلية تحقيقاتها، مما أسفر عن القبض على الأب والأم المتهمين باستغلال الطفلة.

وقال الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن وحدة حماية الطفل الفرعية بحي ثانِ الإسماعيلية انتقلت إلى موقع البلاغ، وقامت بإجراء دراسة متكاملة للحالة، وتبين أن للطفلة شقيقًا آخر يبلغ من العمر خمس سنوات.

وقد أوصت وحدة حماية الطفل بتسليم الطفلين إلى جدتهما لوالدهما مع أخذ التعهد اللازم بضمان حسن رعايتهما وتوفير بيئة آمنة لهما، فضلًا عن استخراج شهادات ميلاد للطفلين لتقنين أوضاعهما، إلى جانب ضرورة توقيع الكشف الطبي عليهما للاطمئنان على حالتهما الصحية والتأكد من عدم تعرضهما لأي أضرار.

ضرورة التواصل مع خط نجدة الطفل 16000

ومن جانبه، ناشد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، المواطنين بضرورة التواصل مع خط نجدة الطفل (16000) حال وجود أي انتهاك قد يعرّض حياة الأطفال للخطر، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم (01102121600)، مؤكدًا أن حماية الأطفال مسؤولية وطنية، وأن المجلس سيظل دائمًا الحصن المنيع ضد أي انتهاكات قد يتعرض لها الأطفال، وسيواصل جهوده لضمان حق كل طفل في الأمان والحماية والعيش بكرامة.

وأعرب المجلس القومي للطفولة والأمومة عن خالص الشكر والتقدير للنيابة العامة مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين على جهودهم الحثيثة وسرعة تدخلهم لحماية الأطفال من أي خطر، كما ثمن المجلس الدور الفعّال لوحدة حماية الطفل بمحافظة الإسماعيلية في التعامل السريع مع الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان مصلحة الطفل الفضلى.

