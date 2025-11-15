الصحة تكشف ركائز تطوير منظومة السياحة العلاجية

18 حجم الخط

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الجلسة الحوارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية في نسخته الثالثة، ركزت على التحول من مجرد علاج الأمراض إلى بناء منظومة متكاملة للحياة الصحية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك من المقومات الطبيعية والطبية ما يؤهلها بقوة للانطلاق في مجال السياحة الصحية وتعزيز تنافسها على المستوى العالمي.

مقومات مصر الطبيعية والطبية لدعم السياحة العلاجية

وخلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، شدد عبد الغفار على عدة عناصر أساسية تدعم هذا القطاع، أبرزها التنوع المناخي داخل الدولة، وجود مناطق غنية بالرمال العلاجية، توفر المياه الكبريتية والمعادن الطبيعية، خبرات طبية مصرية ذات سمعة عالمية

وأشار إلى أن هذه العوامل تشكل ركائز قوية لتطوير منظومة السياحة العلاجية.

البنية الصحية الجديدة تعزز جاهزية مصر

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن الجمهورية الجديدة شهدت طفرة واضحة في البنية التحتية الصحية، من خلال تطوير مستشفيات حكومية وخاصة، إدخال تجهيزات طبية حديثة، رفع قدرات الطواقم الطبية، موضحًا أن هذه التطورات تدعم قدرة مصر على تقديم خدمات علاجية متكاملة بما يناسب متطلبات السياحة الصحية.

إنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية

وكشف عبد الغفار أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارًا بإنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية، برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزارات المعنية.

وتابع: يهدف المجلس إلى وضع إطار مؤسسي لاستقبال السائحين الراغبين في العلاج، تنظيم مسارات تقديم الخدمات، تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والجودة في التجربة العلاجية

منصة إلكترونية لتنظيم رحلة السائح العلاجية

وأوضح عبد الغفار أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية شاملة تتيح للسائح تصفح العلاجات المتاحة، اختيار الوجهات الطبية المناسبة، معرفة تفاصيل الرحلة العلاجية من لحظة مغادرة بلده وحتى عودته

وأكد أن المنصة ستوفر رحلة آمنة ومنظمة للسائحين الباحثين عن خدمات علاجية في مصر.

تحسين تجربة السائح..وتطوير مهارات الفرق الطبية

وأشار عبد الغفار في ختام حديثه إلى أن الكفاءة المهنية للأطباء المصريين مرتفعة ومشهود لهم عالميًا، إلا أن العمل مستمر لتحسين آليات التعامل مع السائحين القادمين للعلاج، بما يضمن تجربة أكثر سلاسة وتنظيمًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.