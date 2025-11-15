تصفيات كاس العالم، النمسا تتقدم 1-0 أمام قبرص في الشوط الأول

18 حجم الخط

تصفيات كاس العالم، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب قبرص أمام ضيفه منتخب النمسا بتقدم الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الأن، ضمن منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

فرصة النمسا في بلوغ المونديال

يتصدر منتخب النمسا ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين على منتخب البوسنة الوصيف، وخمس نقاط على رومانيا صاحب المركز الثالث.

يمكن للنمسا ضمان التأهل إلى مونديال 2026، الذي سيشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى، إذا فاز على قبرص وأخفق البوسنة في تحقيق الفوز على رومانيا.

يعتمد نظام التأهل الأوروبي على 12 مجموعة تضم 4 إلى 5 منتخبات، ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، ليُحسم 12 مقعدًا.

ملحق الصعود الأوروبي لبلوغ المونديال

المقاعد الأربعة المتبقية ستُحدد عبر ملحق في مارس 2026 بمشاركة 16 منتخبًا، هم أصحاب المركز الثاني في المجموعات الاثنتي عشرة بالإضافة إلى أربعة منتخبات من دوري الأمم الأوروبية 2024–2025 الأعلى تصنيفًا بين غير المتأهلين.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الخامس من ديسمبر موعدًا لسحب قرعة نهائيات كأس العالم 2026 في مركز “كينيدي للفنون” بواشنطن، وستبث قناة “بي إن سبورت” مراسم السحب.

