تشكيل إسبانيا المتوقع ضد جورجيا في تصفيات كأس العالم 2026

تصفيات كأس العالم، يحل منتخب إسبانيا، بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، مساء اليوم السبت ضيفا على نظيره جورجيا، في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم، الصيف المقبل.

ويتواجد منتخبا إسبانيا وجورجيا في المجموعة الخامسة من مجموعات تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026، رفقة كل من منتخب تركيا وبلغاريا.

تشكيل إسبانيا المتوقع ضد جورجيا

حراسة المرمى: سيمون.

خط الدفاع: يورينتي، دين هويسن، إيمريك لابورت، كوكوريلا.

خط الوسط: ميرينو، زوبيمندي، داني أولمو.

خط الهجوم: فيران توريس، ميكيل أويارزابال، يرمي بينو.

موعد مباراة إسبانيا وجورجيا



تنطلق مباراة جورجيا وإسبانيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية.

ويحتل منتخب إسبانيا صدارة المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، في حين أن جورجيا لديها 3 نقاط في المركز الثالث.

ويستطيع منتخب إسبانيا الحصول على بطاقة التأهل إلى كأس العالم حال فوزه على جورجيا، وفشل تركيا في الفوز على بلغاريا في مباراتهما في الجولة نفسها.





