خبير: الشك في الحياة الزوجية حرام شرعا وينبع من شخصية غير سوية

سلط الدكتور شريف العماري، الباحث والخبير المتخصص في العلاقات الأسرية، الضوء على تزايد حالات الطلاق في المجتمع، محذرًا من الأخطاء الفقهية التي يقع فيها الأزواج والمستفتون نتيجة التسرع في الفتوى والجهل بأحكام العدة الشرعية.

انتقاد تداول "يمين الطلاق"

وأكد العماري، أن بعض الأزواج يستخدمون يمين الطلاق بشكل عبثي، متعللين بـ"العصبية والغضب"، وهو رد جاهز لا يحل المشكلة، مشيرًا إلى الخلط الفقهي الخطير في بعض العبارات مثل:"عليا الطلاق تحرمي عليا"، والتي تضم يمين طلاق ويمين ظهار، ما يوجب كفارة الظهار، ويعكس اختلالًا فقهيًا لدى المطلق.

الشك في الزوجة حرام

وشدد العماري على أن الشك في العلاقات الزوجية حرام شرعًا، مستندًا إلى قول الله تعالى: {اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ}.

وأكد أن الشك لا يزول إلا باليقين، وأن مصدره غالبًا شخصية غير سوية وليس الزوجة نفسها.

أهمية الرجوع للمؤسسات الرسمية

ووجه العماري خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “البيت وناسه” بقناة “العاصمة” نصائح مهمة للمستفتين، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى دار الإفتاء المصرية أو مشيخة الأزهر، باعتبارهما الجهة الرسمية الموكلة بالفتوى، وحذر المفتيين من إضلال الناس وتحمل ذنبهم.

وأشار إلى أن العالم الفقيه قادر على الفتوى باليسر لأنه مطلع على مذاهب متعددة، مثل ابن تيمية والليث بن سعد، وبالتالي يستطيع إيجاد مخرج شرعي متوازن للمستفتين.

