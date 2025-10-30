الشك القاتل، عاطل يعتدي على زوجته حتى الموت في طلخا بالدقهلية

شهدت منطقة صلاح حجازي بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية جريمة مرعبة حيث أقدم عاطل على قتل زوجته لشكه في سلوكها.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمقتل سيدة علي يد زوجها في مدينة طلخا.

علي الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة رئيس مباحث طلخا الي موقع الحادث وعثر علي الجثة وبها إصابات.

وبالفحص تبين مقتل "أسماء م.ع، 37 عامًا، حاصلة علي ثانوية عامة ومقيمة صلاح حجازي بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية علي يد زوجها لشكه في سلوكها علقة موت تؤدي بحياة سيدة في الدقهلية.

وبمواجهة المتهم “مصطفى. ك. ح”،41 عامًا - لايعمل، اعترف بارتكاب الجريمة ومؤكدًا أن زوجته لفظت أنفاسها الأخيرة إثر الاعتداء عليها ضربها بالسلك الكهربائي وبالأيدي حتى فارقت الحياة "ضرب أفضى للموت"



وجرى نقل جثمان المجني عليها لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

