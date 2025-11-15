الإعدام شنقًا لعامل وسائق والمؤبد لـ3 آخرين بتهمة قتل سيدة وسرقة مصوغاتها بالخانكة

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالإعدام شنقًا لعامل بالأجر وسائق، بعد ورود موافقة فضيلة مفتي الجمهورية على إعدامهما لما اقترفاه، وبالسجن المؤبد لثلاثة متهمين آخرين بينهم عامِلان بالأجر وربة منزل، بعد إدانتهم جميعًا بقتل سيدة شنقًا بإيشارب وسرقة مصوغاتها ومبالغ مالية، داخل نطاق مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، محمد حسام الدين بريرى، وأمانة سر مينا عوض.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين:- "أحمد ط م ي" 26 سنة، عامل بالأجر اليومي - العنوان، مقيم بأرض النبراوي - مركز الخانكة، و"سالي م ب م" 25 سنة ربة منزل، وآخر 21 عامل بالأجر اليومي، ومحمد م ط أ ا" 21 سنة عامل بالأجر اليومي، و"عمرو ح م م" 36 سنة المهنة سائق، في القضية رقم 913 / 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 54 لسنة 2025 كلى شمال بنها، لأنهم في يوم 15 / 10 / 2024 بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا "زهره العلا محمد محمد" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها لما أضمروه في صدرهم من كيد وبغي عليها، وما أن ظفروا بها حتى قام الثالث، الرابع، والخامس بطرحها أرضا وقام الثالث بشل حركتها ولف حول عنقها بقطعة من القماش (إيشارب) غطاء رأس خاص بالمجنى عليها ضاغطًا عليه بشدة وأنقض عليها الخامس لعزيمته الإنتقامية وكتم أنفاسها بقطعة من القماش (إيشارب) غطاء رأس خاص أحضرته له الثانية ضاغطًا عليه بشدة فانتفضت روحها منازعة أياه قاصدين من ذلك قتلها - فأحدثوا إصابتها التي أبان عنها تفصيلا تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أنه كان القصد من ارتكاب جريمة القتل محل الإتهام الأول تسهيل ارتكاب جنحة تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر.

وتابع أمر الإحالة بأنهم سرقوا المنقولات (مصاغ الذهبي، مبلغ نقدى، هاتف خلوى، مواد غذائية) والمبينة وصفًا وقدرًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليها سالفة الذكر، وكان ذلك من مسكنها ليلا على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرزوا أداة (إيشارب غطاء رأس) مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.