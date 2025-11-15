السبت 15 نوفمبر 2025
خارج الحدود

الاحتلال يحاصر البلدة القديمة بالخليل تمهيدا لعيد "سبت سارة"

فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارا مشددا على الأحياء المحيطة بالبلدة القديمة في الخليل جنوبي الضفة الغربية، تمهيدا لاحتفالات المستوطنين بما يسمى "عيد سبت سارة"، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال اقتحامات ومداهمات لمدن وبلدات فلسطينية متفرقة.

ونصب المستوطنون خياما في طرقات البلدة القديمة وساحة الحرم الإبراهيمي، استعدادا لمبيت آلاف المستوطنين. 

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل المنازل القريبة من الحرم، وضيقت على تحركات الفلسطينيين، مما أدى إلى شل حركة نحو 4 آلاف منهم.

من جهة ثانية، أفادت تقارير إخبارية  بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عددا من أحياء مدينة البيرة ورام الله وسط الضفة الغربية.

