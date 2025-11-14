نزيف الأسفلت يحصد أرواح نجوم الكرة.. مصرع محمد صبري في حادث مروع اليوم.. وفاة نجم ليفربول وشقيقه بإسبانيا.. وهذه قائمة بأبرز الضحايا

18 حجم الخط

لقى محمد صبري لاعب نادي الزمالك السابق ومذيع قناة الزمالك مصرعه اليوم الجمعة، إثر حادث سير مروع بالتجمع الخامس، بعدما اصطدمت سيارته بأحد المباني تحت الإنشاء أثناء سيره بأحد الطرق الجانبية بالمنطقة.

وشهد الوسط الرياضي على المستوي المحلي والقاري والعالمي حوادث سير بالجملة ترصد فيتو أبرزها في السطور التالية.

حوادث سير في مصر للاعبي كرة القدم

ولقي اللاعب المصري رأفت عطية، يوم 21 يوليو سنة 1978، مصرعه في حادث سير بعد أن قضى مسيرة مميزة مع نادي الزمالك، خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، توج خلالها بثلاثة ألقاب دوري، وكأس مصر 6 مرات.

كما لقي، محمد مرسي حسين الشهير بـ رضا، لاعب النادي الإسماعيلي السابق مصرعه بعد تعرضه لحادث سير، في يوم 28 سبتمبر لعام 1965 عن عمر ناهز 26 عاما، وكان يمتاز بمهارته لدرجة أنه عندما تعرض للحادث كان يلعب مباراة لنادي الإسماعيلي في الإسكندرية، وأثناء عودته لقى حتفه وكان بجوار صديقه فانقلبت السيارة وفُتح الباب المجاور لـ رضا ما عرضه للطير في الهواء وتُوفى.



كما توفي في 11 نوفمبر 1986 نجم الإسماعيلي محمد حازم عقب حادث سير أثناء عودته من المباراة التي جمعت فريقه أمام غزل المحلة، لتنتهي حياته في سن السادسة والعشرين.

وفي عام 2014، لقى يوسف محيي لاعب الزمالك والاتحاد السكندري مصرعه، بعد تعرضه لحادث سير مروع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وتم نقل اللاعب إلى المستشفى في حالة حرجة لكنه توفى بعد ساعات قليلة ونجا محمود خالد "شيكا" ناشئ الزمالك الذي كان يرافقه بأعجوبة من الحادث.

وفاة لاعبي الإسماعيلي في حادث سير



توفي "رضا" نجم الإسماعيلي السابق بتاريخ 24 سبتمبر 1965، بعد أن انقلبت سيارته على بعد كيلومتر من مدينة إيتاي البارود، وتم نقله للمستشفى، لكنه توفي بسبب ارتجاج في المخ وكسر في عظمة الزور، ومعه في نفس الحادث زميله على أغا، حارس الإسماعيلي، الذي لحق به بعد أيام قليلة، مر خلالها بغيبوبة تامة لم تستمر طويلًا ليرافق زميله.



صدمات الإسماعيلي من حوادث الكرة، اكتملت بعد وفاة أيمن رمضان قائد الإسماعيلي ومدافعه السابق، في حادثة سيارة أثناء سيره في طريق الإسماعيلية الزراعي.





أحمد وحيد ورامي جمعة

كما تلقت الكرة صدمة كبيرة بوفاة الثنائي "أحمد وحيد ورامي جمعة" لاعبي نادي الترسانة ومنتخب مصر للناشئين وقتها، حيث توفي اللاعبان في حادث سيارة سويا بعد أيام قليلة من تتويجهما مع منتخب الشباب بكأس الأمم الأفريقية، وكثر الحديث حول انضمامهما للأهلي والزمالك وقتها.

سامى أبوزيد "سكر"

وتعرض سامى أبوزيد "سكر" قائد فريق بترول أسيوط لحادث مرورى مروع على الطريق السريع، عام 2009، حيث فوجئ اللاعب بوجود سيارة أمامه في الطريق المعاكس فحاول تفاديها إلا أنه اصطدم بشجرة كبيرة تسببت في تحطيم السيارة وأودت بحياته.

وفاة ديوجو جوتا وشقيقه

وكان عام 2025 وتحديدا مطلع يوليو شهد وفاة النجم الدولي البرتغالي ديوجو جوتا مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، برفقة شقيقه أندريه، في حادث سير مروع ما أدى لاحتراق سيارة اللاعب وهما بداخلها، خلال رحلتهما في إسبانيا.

حادث وفاة فريدي رينكون نجم ريال مدريد

توفي فريدي رينكون، لاعب ريال مدريد ونابولي السابق، في حادث سير بموطنه كولومبيا في عام 2022، بعد أن أشارت تقارير صحفية إلى تعرضه لحادث سير خطير قبل أيام.

ونقل لاعب منتخب كولومبيا السابق، البالغ من العمر وقتها 55 عاما، إلى المستشفى في حالة حرجة جراء اصطدام عنيف للسيارة التي كان يستقلها بحافلة، قبل أن يُعلن عن وفاته.



حادثة خوسيه أنطونيو رييس

شهد عام 2019 وفاة النجم الإسباني خوسيه أنطونيو رييس، الذي رحل عن سن ناهز 35 عاما، في حادث سير على الطريق السريع الذي يربط أوتريرا بمدينة إشبيلية الإسبانية، نتيجة القيادة بسرعة جنونية تجاوزت الـ230 كم/ساعة، وفقًا للصحافة في إسبانيا.

رحيل بطل العالم مع إيطاليا في حادث سير

كان النجم السابق للمنتخب الإيطالي جايتانو شيريا ضحية لحادث سير مؤلم، تعرض له يوم 3 سبتمبر من عام 1989، عن عمر ناهز 36 عاما في بولندا، حيث توجه لمتابعة مباراة لفريقه المفضل يوفنتوس، ضمن الدوري الأوروبي.

وكان شييرا من نجوم المنتخب الإيطالي، المتوج بلقب كأس العالم سنة 1982 في إسبانيا.

حادث دينا وخوانيتو

وفي سنة 1989 لقي قائد منتخب بولندا الأسبق ولاعب خط الوسط، كازيميرس دينا، مصرعه في حادث سير أيضا، وذلك في مدينة سان دييجو بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما توفي أيضا لاعب كرة القدم الدولي الإسباني السابق، خوان جوميز المعروف باسم 'خوانيتو' في 2 من إبريل من عام 1992 أثناء عودته إلى العاصمة مدريد، لمشاهدة مباراة فريقه المفضل ريال مدريد، بعد أن غلبه النعاس أثناء القيادة.

وفاة لاعب هانوفر في حادث سير



كان الموسم الكروي (2015-2016) واحدا من بين أسوأ المواسم في تاريخ نادي هانوفر الألماني، إذ لم يكتف الفريق بالنزول للدرجة الثانية الألمانية، بل فقد واحدا من أبرز لاعبيه الشبان في أول موسم بعد صعوده للفريق الأول، وهو نيكولاس فايرابند، إثر حادث سير مؤلم تعرض له رفقة أصدقائه، بعد ثلاثة أيام فقط من بلوغه سن 19 عاما.

وفاة نجوم العرب والأفارقة في حوادث سير

كما توفي أيضا في حادث مرور اللاعب السعودي سعد الدوسري، نجم نادي الهلال، وذلك عام 2004.

ولقي أيضا اللاعب التونسي لسعد الورتاني، القائد السابق للنادي الإفريقي، حتفه في حادث سير قرب العاصمة التونسية، سنة 2013، عن سن ناهز 33 عاما، بعد عام واحد فقط من بداية مسيرته التدريبية.

كما توفي اللاعب الشاب التونسي أنور المقبلي (18 سنة)، مهاجم فريق ليفورنو الإيطالي للفئة العمرية تحت 19 سنة، وذلك إثر حادث سير مؤسف في أحد شوارع إيطاليا، وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن الموهبة التونسية توفي بطريقة مروعة، عندما كان يركب خلف صديقه على متن دراجة نارية، حينها صدمته سيارة، ليُنقل على جناح السرعة إلى أحد المستشفيات، لكن الأطباء فشلوا في إنقاذ حياته.

أما على مستوى قارة أفريقيا، فقد تلقى عشاق نادي صن داونز الجنوب أفريقي صدمة كبيرة بعد وفاة أنيلي نجونكا نتيجة حادث سير، عن عمر ناهز 33 عاما.

