مكتبة مصر العامة بدمنهور تحتضن فعاليات مسابقة "لمحات من الهند"

تعاون ثقافي وفني
 استضافت مكتبة مصر العامة بدمنهور بمحافظة البحيرة، فعاليات مسابقة "لمحات من الهند"، وذلك بالتعاون مع سفارة جمهورية الهند بالقاهرة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

مشاركة متميزة 500 طالب وطالبة بمسابقة لمحات من الهند 

وقد شهدت مسابقة لمحات من الهند مشاركة متميزة من ٥٠٤ متسابقين من طلبة وطالبات المدارس الموهوبين في فن الرسم والفنون التشكيلية، ممثلين عن ٩٣ مدرسة تابعة لـ ١٢ إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، وتوزعت الفعاليات داخل قاعات الأنشطة والطفل والشباب والفنون والمرسم والحديقة بالمكتبة، وسط أجواء مليئة بالحماس والإبداع.

أهداف مسابقة لمحات من الهند 

وتهدف المسابقة إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين مصر والهند، وإتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن رؤيتهم للثقافتين من خلال لوحات فنية تعبّر عن روح الإبداع والجمال ومن المقرر أن تتولى لجنة تحكيم من السفارة الهندية تقييم الأعمال الفنية المشاركة، تمهيدًا لإختيار أفضل اللوحات الفائزة وتكريم المتميزين في حفل ختامي لاحق.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وفي إطار حرص المحافظة على رعاية الموهوبين وتنمية القدرات الإبداعية والفنية لدى الأطفال والنشء.

