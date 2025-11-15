رغم انخفاضها ببورصة الدواجن.. ارتفاع ملحوظ في أسعار البيض بالمحال التجارية.. شعبة الثروة الداجنة: فجوة كبيرة بين سعر الجملة والبيع للمستهلك ونطالب بتدخل الجهات الرقابية

18 حجم الخط

رغم تسجيل أسعار البيض انخفاضات كبيرة، في بورصة الدواجن، إلا أنها ما زالت مرتفعة في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، حيث إن كرتونة البيض التي فقدت من سعرها نحو 22 جنيهًا في 15 يومًا في بورصة الدواجن بالمزارع أي جملة، بتراجعها من حدود 132 جنيهًا خلال أول أيام شهر نوفمبر الجاري إلى 110 جنيهات للكرتونة اليوم السبت من الشهر نفسه، سجلت ارتفاعات ملحوظة في المحال وفقًا للتقارير الرسمية وجولة فيتو الميدانية.

أسعار البيض اليوم، فيتو

كرتونة البيض الأحمر بـ 170 جنيهًا وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا لأحدث رصد للبوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، فإنه بلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 154 جنيهًا، وتراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر بين 138 و170 جنيهًا.

كرتونة البيض الأبيض بـ 165 جنيهًا وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية أيضًا، فإنه بلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 146.5 جنيه، وتراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 130 و165 جنيهًا.

فما هي أسباب الفجوة بين أسعار البيض في المزارع جملة والمحال التجارية، وهل وصل سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن للسعر العادل المناسب للمنتج والمستهلك، أم أن سعر البيض سيواصل الانخفاضات خلال الفترة المقبلة؟

أسعار البيض مازلت مرتفعة على المستهلك

قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه رغم الانخفاضات الكبيرة في أسعار البيض خلال الفترة الماضية، وفقد الكرتونة لأكثر من 22 جنيهًا في المزارع أي سعر الجملة، إلا أنها مازالت تباع بأسعار مرتفعة للمستهلك.

وأوضح «السيد» لـ « فيتو» أنه رغم الانخفاضات الكبيرة والواضحة في سعر كرتونة البيض جملة لتصل إلى 110 جنيهات، إلا أنها مازالت تباع في المحال التجارية والسلاسل الغذائية بأسعار تتراوح بين 137 و145 جنيهًا.

فجوة كبيرة بين سعر البيع جملة وللمستهلك

وأشار إلى أن هناك فجوة كبيرة بين سعر البيع جملة وللمستهلك، وهذا يعد خلل جسيمًا، يستدعى تدخل الجهات الرقابية، للوقوف على أسباب هذه الفجوة التي تتراوح بين 27 و35 جنيهًا، وهو مبلغ مبالغ فيه جدًا، ولا يمكن أن يكون هامش ربح للحلقات الوسيطة من المزرعة إلى المستهلك.

الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة

نتمنى أن لا يزيد سعر بيع كرتونة البيض للمستهلك عن 120 جنيهًا

وأضاف «السيد» نتمنى أن لا يزيد سعر بيع كرتونة البيض للمستهلك عن 120 جنيهًا، مطالبًا بضرورة ألا يؤثر انخفاض أسعار البيض على المنتجين، لأن هذا سيؤدي إلى حدوث تأثير سلبي على الكميات المنتجة في الوقت الراهن، ومن ثم انخفاضها، مما يؤدي إلى شحية في المعروض، وعليه تعود الأسعار للارتفاع.

نريد معادلة سعرية مناسبة تتناسب مع تكلفة الإنتاج

وعليه طالب «السيد»: بضررة تدخل الجهات المعنية بالقطاع، فنحن نريد معادلة سعرية مناسبة تتناسب مع تكلفة الإنتاج، كما نريد أيضًا انضباط السوق، كما نريد أن يشعر المواطن بأن السعر مناسب، خاصة وأن الدخل متدني.

البيض مازال يباع بأكثر من 145 جنيهًا للمواطن وهذا غير منطقي

واستكمل حديثه، قائلًا: «يجب أن يكون هناك منظومة منضبطة وآلية لبيع المنتجات، البيض مازال يباع بأكثر من 145 جنيهًا للمواطن وهذا غير منطقي ولابد أن تكون هناك آلية محددة للحفاظ على المنتج والمستهلك.

أهمية دور الغرف التجارية في استقرار الاقتصاد المصري

وشدد عبد العزيز السيد على أهمية دور الغرف التجارية في استقرار الاقتصاد المصري، مع ضرورة الأخذ برأيها في القرارات الاقتصادية، خاصة وأن الغرف التجارية هي التي تدير حركة الاقتصاد في دول العالم، والغرف التجارية المصرية لديها من الخبرات والعلم والفكر التي تؤهلها لذلك خلال الفترة الراهنة.

وأضاف أنه لا بد أن يكون للغرف التجارية دور بارز في الفترة المقبلة، وأن يكون هناك لجان في مجلس النواب وفي عضويتها الغرف التجارية.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم السبت الموافق 15 نوفمبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 102 جنيه و110 جنيهات.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 105 إلى 113 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 105 إلى 110 جنيهات.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 107 إلى 114 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 111 جنيها إلى 115 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 113 جنيها إلى 117 جنيها.

