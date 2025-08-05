بعد قراره عدم مشاركة الفنانين المصريين بموسم الرياض، رسائل قوية من النشطاء لـ تركي آل الشيخ

غياب الفنانين المصريين عن موسم الرياض، تدوينة لرئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن اعتماد موسم الرياض بشكل كامل على الفنانين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية والمسرحيات مع التطعيم بمسرحيات سورية، أثارت جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من المصريين والعرب.

لا مشاركة للفنانين المصريين في موسم الرياض

ووجه النشطاء المصريون والعرب رسائل لرئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ بشأن عدم مشاركة الفنانين المصريين في موسم الرياض المقبل، مشيرين إلى أن الفن هو قوة مصر الناعمة، والتي بدونها يصعب لأي عمل تحقيق النجاح.

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد كتب تدوينة بشأن عدم مشاركة الفنانين المصريين في موسم الرياض، فقال: "إن شاء الله في موسم الرياض القادم اعتماد كامل تقريبًا على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية... مع اعتماد شبه كامل على المسرحيات السعودية والخليجية مع بعض التطعيم بمسرحيات سورية وعالمية".



وعلق البلوجر محمود الخولي قائلًا: "شوف يا عزيزي لو جمعت موهوبي الشرق الأوسط جمعاء... من غير القوة الناعمة المصرية حرفيًا لا يفيد... تخيل يا عزيزي أننا لسة بنصرف من رصيد نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وعبد الحليم وأم كلثوم وعادل إمام إلى الآن... مصر كانت وستكون حجر الزاوية...".

أما البلوجر محمد سمير فعلق قائلًا: "الاعتماد على النفس في حد ذاته شيء يحترم جدًا والأكثر احترامًا أن المعلم مصري.. فتأكد من نجاح التجربة...".

مصر أول نغمة موسيقية في ذاكرة العرب

وقال البلوجر كريم أبو عيش: "مصر هي أول نغمة موسيقية في ذاكرة العرب، وأول مسرح ضحك له وجدانهم، وأول كاميرا صنعت نجومًا في كل بيت عربي. مصر مش بس بتشارك في الفن… مصر هي اللي علمت الفن، وقدمت له رموز صاروا قدوة في الخليج وكل الوطن العربي. غيابها لا يُنقص من قدرها، لكنه يفتح بابًا للتساؤل: من الذي يستطيع أن يملأ فراغها؟".

موسم الرياض 2023، فيتو

أما البلوجر خالد شادوفا، فعلق قائلًا: "يعني مفيش موسم الرياض؟!".

وعلق البلوجر إسلام أبو الدهب قائلًا: "مفيش حاجة تنجح من غير مصر والله في كل المجالات".

وعن القرار قالت البلوجر شريهان فتحي عبد الباري: "أحسن قرار".

الفنانون المصريون أخذوا الجنسية السعودية

أما البلوجر اللبناني نور عبد الخالق، فعلق قائلًا: "وين مصر ولبنان.. من عندهم جاء الفن والإبداع!".

ورد البلوجر العراقي شامل عاشور فقال: "وتبقى مصر والعراق رقم واحد في الموسيقى".

افتتاح موسم الرياض 2023، فيتو



أما البلوجر نيفين صبري فقالت: "يا ريت كمان بدون اللهجة والألحان والأعمال المصرية".

أما البلوجر بشر سيد فقال: "مصر مش محتاجة تعرض فنها بالخارج".

وعلق البلوجر علي الهواري قائلًا: "أحسن حاجة تحقيق الاكتفاء الذاتي".



أحمد عز وتركي آل الشيخ في موسم الرياض، فيتو







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