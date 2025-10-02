بعد استبعاد المصريين، تركي آل الشيخ عن موسم الرياض: مفتوح للجميع على حسب احتياجنا نحن

كشف المستشار تركي آل الشيخ عن موسم الرياض في نسخته الجديدة بالسعودية، مؤكدًا أنه يتضمن فعاليات عدة لباقة من نجوم العالم.

وقال الشيخ من خلال فيس بوك: ‏أكبر نجوم الكوميديا على مستوى العالم يقدمون عروضًا لمدة شهر تقريبًا في الرياض مختلف الجنسيات وهذا جزء بسيط من جدول العام في مدينة الرياض المزدحم بالفعاليات والأحداث الترفيهية والرياضية والثقافية والسياحية والمعارض".

وأضاف موسم الرياض يشارك فيه كل الجنسيات وسبب نجاحه الأساسي بعد توفيق الله ودعم القيادة هو السعوديون... السعوديون فقط الذي لا غناء للموسم عنهم البقية قابلون للتغيير والتحديث بما يتوافق مع رغبة الموسم وجمهوره... باختصار نجاحنا بأيدينا وموسمنا مفتوح للجميع للمشاركة فيه على حسب احتياجنا نحن".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، قال سابقًا على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك": " إن شاء الله في موسم الرياض القادم اعتماد كامل تقريبًا على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية.. مع اعتماد شبه كامل على المسرحيات السعودية والخليجية مع بعض التطعيم بمسرحيات سورية وعالمية".

