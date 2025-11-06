الخميس 06 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

بقيادة هاني فرحات

أنغام تتألق بأشهر أغانيها الكلاسيكية في موسم الرياض (فيديو)

انطلق، منذ قليل، حفل النجمة أنغام ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية، وشهد الحفل إقبالا كبيرا. 

وتألقت أنغام تحت قيادة المايسترو هاني فرحات بباقة من أشهر الكلاسيكية، حيث بدأت الحفل بـ"عمري معاك" وسط حماس كبير، ثم قدمت أغنية حالة خاصة جدا.

وكانت النجمة أنغام قد خطفت الأنظار عقب رفعها علم مصر خلال حفلها في باريس الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا. 

حفل أنغام في باريس 

وقدمت أنغام عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كما أبدعت في غناء “عمري معاك” لايف. 

وحرصت أنغام على رفع علم مصر في حفلها بباريس وسط تفاعل وتصفيق حار من الجمهور.  

وكانت الشركة المنظمة لحفل أنغام في باريس كشفت عن أسعار التذاكر التي تبدأ من 50 يورو، لتصل إلى 438 يورو، ما يضمن فرصة للجماهير من مختلف الفئات لحضور الحفل المنتظر.

وفي نفس السياق، شهد حفل أنغام في موسم الرياض بنسخته السادسة، إقبالًا غير مسبوق، حيث توافد أكثر من 100 ألف شخص على منصة حجز التذاكر لحفل أنغام، وهو ما فاق كافة التوقعات.

