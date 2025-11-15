اللبان: مشروع أهل مصر الثقافي يعبر عن رؤية استراتيجية تعزز وعي الأجيال الجديدة (صور)

18 حجم الخط

اختتمت بقصر ثقافة الإسماعيلية فعاليات الأسبوع الثقافي التاسع والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية، بمشروع "أهل مصر"، الذي أقيم تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت شعار "يهمنا الإنسان".

أبرز الحضور خلال فعاليات الختام

وشهد حفل الختام اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية نائبا عن محافظ الإسماعيلية، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية والثقافية، والدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، والدكتور شعيب خلف مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي، والدكتور بدوي مبروك مدير عام الإدارة العامة لثقافة القرية والمدير التنفيذي لمشروع أهل مصر أطفال، وشيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، ولفيف من المبدعين والإعلاميين والقيادات الثقافية والتنفيذية.

افتتاح المعرض الفني

بدأت الفعاليات بافتتاح المعرض الفني الذي ضم نتاج الورش الحرفية والفنية التي استمرت طيلة الأسبوع، وتضمن مشغولات يدوية متنوعة نتاج ورشة "الخيامية" للفنان عماد إبراهيم، وحقائب بالخرز نتاج الورشة التي نفذت بإشراف المدربة منى عبد الوهاب، إلى جانب قطع خشبية نتاج ورشة "الأركت" للفنان حسني إبراهيم، وأعمال فنية معاد تدويرها بإشراف المدربة إيمان نوح، إضافة إلى الجداريات التي نفذت بإشراف الفنانة فاطمة تمساح والفنان أشرف عبد الجواد، والكتب التي صممها الأطفال خلال ورشة تصميم كتاب للفنانة سهام إسماعيل، والتي تناولت أبرز المعلومات عن المحافظات الحدودية وعاداتها وتقاليدها وأهم معالمها السياحية.

وأكد اللواء خالد اللبان، أن مشروع أهل مصر يمثل فلسفة وطنية ورؤية استراتيجية تضع الإنسان في مركز التنمية، مشيرا إلى أن بناء الوعي ورعاية الموهوبين وتكافؤ الفرص الثقافية هي ركائز أساسية لمستقبل الوطن.

وأضاف اللبان أن أبناء مصر المشاركين من مختلف المحافظات الحدودية، من البحر الأحمر إلى مطروح، ومن أسوان إلى شمال وجنوب سيناء والوادي الجديد، قدموا صورة حية لتنوع الوطن ووحدته، مؤكدا أن كل موهبة ولوحة ومشهد مسرحي وابتسامة كانت دليلا جديدا على أن مصر بخير وبأبنائها تكمل الطريق.

كما وجه رسالة للأطفال للمشاركين دعاهم فيها إلى الاستمرار في الاجتهاد والحلم.

ووجه الشكر لوزير الثقافة على رعايته ودعمه المتواصل للمشروع، إيمانا بأن الثقافة رافعة أساسية لبناء الوعي وصون الهوية، كما توجه بالشكر للواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية على دعمه واستضافة الأسبوع الثقافي وأثنى على جهود القائمين على إعداد وتنفيذ الفعاليات.

من جانبه، نقل الدكتور جلال عبد الكريم تحيات اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، وأشاد بروح العمل الجماعي وبالجهود المبذولة في إثراء تجارب المشاركين وتنمية مهاراتهم، وشجع الأطفال على الاستمرار.

وأشاد الكاتب محمد ناصف بفعاليات المشروع لما له من مردود ثقافي ملموس على المشاركين كل فى محافظته، كما أثنى على نتاج الورش وما تضمنته من أعمال إبداعية.

من ناحيتها، أعربت د. حنان موسى عن سعادتها بإبداعات الأطفال وقدرتهم على تحديد أهدافهم، مشيد بالتطور الكبير الذي شهده المشروع منذ انطلاقه عام 2018. واختتمت كلمتها بتوجيه الشكر لمحافظ الإسماعيلية ووزير الثقافة ورئيس الهيئة على متابعتهم واهتمامهم بكل تفاصيل الأسبوع الثقافي.

كما ثمن الدكتور بدوي مبروك جهود القيادات الثقافية في دعم الأسبوع الثقافي، وأشاد بجهود المدربين والمشرفين في تنمية قدرات الأطفال الفنية والابتكارية.

وتواصلت فعاليات الحفل الذي أخرجه الكاتب وليد كمال، بعرض فيلم تسجيلي حول فعاليات الأسبوع، أعقبه عرض مسرحي بعنوان "الحلوة دي" نتاج ورشة المسرح للمخرج محمد حامد، ثم عرض فيلم قصير نتاج ورشة "التصوير والفوتوشوب" للدكتور محمد إسماعيل.

وتوالت الفقرات الفنية حيث قدم الأطفال عرضا نتاج ورشة "الأراجوز" للفنان محمد عبد الفتاح، تلاه إلقاء قصائد شعرية وطنية نتاج ورش "الشعر" تدريب الشاعر سعيد شحاتة، بالإضافة إلى قراءة بعض النصوص المسرحية التي قام الأطفال بكتابتها، نتاج ورشة "كتابة السيناريو والمسرح" مع الكاتب وليد كمال.

كما تغنى الأطفال بباقة من الأغاني الوطنية والتراثية بقيادة المايسترو د. وائل عوض، منها حلاوة شمسنا، انتباه، ومصر تستحق، إلى جانب ميدلي لفنان الشعب سيد درويش.

وسبق الحفل لقاء توعوي ناقش خلاله الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان بجامعة القاهرة، مخاطر الإدمان وتأثيراته الصحية والاجتماعية والنفسية، موجها للأطفال عدة نصائح منها الحرص على ممارسة الرياضة وتناول الغذاء الصحي والاهتمام بالعلم والمعرفة.

واختتم الحفل بتكريم محافظ الإسماعيلية وتكريم فريق العمل والمشرفين والمدربين والإعلاميين والقائمين على تنفيذ فعاليات الأسبوع.

أقيم الأسبوع الثقافي ضمن خطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ونفذ بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية.

وتضمن برنامجا حافلا بالأنشطة الإبداعية التي تجمع بين الفنون التشكيلية والأدب والحرف اليدوية وفنون الأداء، بمشاركة 160 طفلا من محافظات البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، أسوان، الوادي الجديد، ومطروح، إلى جانب عدد من أطفال محافظة القاهرة.

وشمل البرنامج تنظيم عدد من الزيارات الميدانية بالإسماعيلية، إلى جانب إقامة يوم رياضي ترفيهي لتعزيز التواصل الثقافي بين المشاركين.

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أبرز مشروعات وزارة الثقافة الهادفة إلى رعاية أبناء المحافظات الحدودية من الأطفال والشباب والمرأة، ويأتي في إطار البرنامج الرئاسي لتشكيل الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء ودعم الموهوبين وتحقيق العدالة الثقافية.

