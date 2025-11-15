وكيل التعليم بالبحيرة يؤكد ضرورة تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي في المدارس

18 حجم الخط

عقد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة اجتماعا موسعا اليوم بمديري عموم الإدارات التعليمية وذلك بمركز إعداد القادة التربويين بدمنهور بحضور شريف الشلمة وكيل المديرية وتوجيه عام الحاسب الآلي بالمديرية المركزية والإدارات التعليمية ومعلمي مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي بالمدارس على مستوى المحافظة وذلك للوقوف على المتابعة الميدانية للمدارس خلال الفترة الماضية ومناقشة التحديات التي واجهتهم وكيفية التغلب عليها بهدف تقديم منظومة تعليمية متميزة وجاذبة للطلاب.

وتابع وكيل الوزارة توجيهاته بضرورة النهوض بالعملية التعليمية وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتطويرها على أرض المحافظة.

الإهتمام بتفعيل منصة Qureo ( كيريو) للتدرب على البرمجة والذكاء الاصطناعي

وكان من أبرز التأكيدات خلال الإجتماع تكثيف المتابعات والزيارات اليومية لمديري العموم والوكلاء والمراحل والمتابعة والتوجيهات الفنية للمدارس، وإرسال تقارير يومية للوقوف على انتظام سير العملية التعليمية والاهتمام بتفعيل منصة Qureo ( كيريو) التى تتيح لطلاب المدارس التدرب على البرمجة والذكاء الاصطناعي والتشديد على حضور الطلاب وضرورة التزامهم بالحضور اليومي وتسجيل الغياب إلكترونيًا مع إخطار أولياء الأمور بحالات الغياب.

بالإضافة إلى تفعيل لائحة الانضباط المدرسي والتحفيز التربوي داخل المدارس مع مواجهة السلوكيات السلبية مثل التنمر والعنف، مع تفعيل دور الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وتفعيل مبادرة (مدارسنا أفضل بطلابنا ومعلمينا) على أوسع نطاق والاهتمام بالأنشطة التربوية لخلق جيل قادر على الإبداع والابتكار.

وايضًا تفعيل البرمجة والذكاء الاصطناعي بتعليم البحيرة وأهمية دراسة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي مؤكدا على أن دراسة هذه المادة سيتم عبر منصة "كيريو" اليابانية وسيحصل الطلاب على اسم المستخدم ورقم سري لتمكينهم من الدخول على المنصة،مشيرًا إلى أن دراسة هذه المادة تؤهل الطلاب من الحصول على شهادة دولية في البرمجة عقب الانتهاء من الإختبار.

وأكد ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي الذى أصبح جزءًا لا يتجزأ من مختلف جوانب الحياة، وأن التأقلم معها واكتساب مهاراتها بات أمرًا ضروريًا لمستقبل أفضل، وهو ما انعكس على حرص وزارة التربية والتعليم على التعاون مع اليابان لتدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي، مشيرًا إلى أهمية دراسة مادة البرمجة والذكاء الإصطناعي عبر منصة "كيريو" اليابانية وما توفره للطلاب من مهارات تتيح لهم فرص عمل متنوعة في المستقبل.

ووجه الطلاب بضرورة الاهتمام بالدخول إلى منصة كيريو اليابانية وإيجاد الحلول السريعة والفورية للطلاب الذين تواجهم اى مشكلات حيث أوضح إلى أنه تم الاتفاق على أن يحصل طالب الصف الأول الثانوي الذي يجتاز اختبار توفاس على شهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجامعة هيروشيما الحكومية اليابانية ومؤسسة "سبریکس" اليابانية.

وكيل تعليم البحيرة يثني على الجهود المبذولة خلال إنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥

كما أثنى وكيل الوزارة على الجهود المبذولة خلال إنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، حيث ثمن دور التربية والتعليم بالبحيرة فى أداء هذا الاستحقاق الدستورى وظهور مدارس البحيرة بمظهر مشرف فى مشهد ديمقراطي ضرب أروع الأمثلة في الانضباط والوعي والمشاركة الإيجابية للمواطنين أثبت أننا على قدر عالٍ من المسؤولية والإنتماء والحرص على أداء واجبنا الوطني.

وأشار إلى أن المشهد الإنتخابي بالمحافظة كان نموذجًا يحتذى به من حيث التنظيم، والإنضباط، وسط حيادية وشفافية تامة معبرا عن وعي المواطن البحراوى،وأكد أن المشاركة في الإنتخابات ليست مجرد حق، بل واجب وطني يسهم في بناء مستقبل الوطن.

المتابعة الدقيقة لأداء المعلمين ومستوى تحصيل الطلاب

ثم تابع وكيل الوزارة تأكيدها خلال الاجتماع وشدد على ضرورة متابعة سجلات الحضور والغياب بدقة، وضرورة الإلتزام بالانضباط اليومي للطلاب والمعلمين على حد سواء مؤكدًا على أن العملية التعليمية مسئولية مشتركة بين المدرسة والأسرة والمجتمع.

وأكد وكيل الوزارة أهمية المتابعة الدقيقة لأداء المعلمين ومستوى تحصيل الطلاب، وأن تفعيل الانضباط والالتزام داخل المدرسة هو الطريق لتحقيق جودة تعليم حقيقية.

