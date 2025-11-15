البحث عن عرض ب80 مليون يورو بالدوري السعودي لمهاجم منتخب غينيا

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن رغبة المهاجم الدولي الغيني سيرهو جيراسي، لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

دورتموند يحدد سعر بيع جيراسي إلى الدوري السعودي

وأشارت التقارير إلى أن وكيل أعمال اللاعب الغيني سيرهو جيراسي، الذي عرض خدماته على عدد من الفرق السعودية، يحاول توفير عرض مناسب يُلبي طموحات إدارة نادي بوروسيا دورتموند والتي ترغب في بيع عقده بمقابل 80 مليون يورو.

أمم أفريقيا تربك حسابات الدوري السعودي ومسابقات أخرى

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا في منتصف الموسم الكروي، وهو ما يربك حسابات العديد من الدوريات على مستوى العالم، خاصة مع انتشار نجوم القارة السمراء على مستوى أوروبا وأيضا في الدوري السعودي.

ومع اقتراب انطلاق منافسات أمم أفريقيا، تبدو البطولة القارية بمثابة عامل مؤثر على صراع المنافسة في الدوري السعودي، خاصة أن هناك أندية تراهن على نجوم القارة السمراء.

