كأس أمم أفريقيا تربك حسابات أندية الدوري السعودي.. الهلال وأهل جدة أكبر الخاسرين.. ولاعب واحد يغيب عن النصر

18 حجم الخط

تستعد مملكة المغرب لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الفترة بين 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين بمشاركة 24 منتخبا.

أمم أفريقيا تربك حسابات الدوري السعودي ومسابقات أخرى

وتقام كأس أمم أفريقيا في منتصف الموسم الكروي، وهو ما يربك حسابات العديد من الدوريات على مستوى العالم، خاصة مع انتشار نجوم القارة السمراء على مستوى أوروبا وأيضا في الدوري السعودي.

ومع اقتراب انطلاق منافسات أمم أفريقيا، تبدو البطولة القارية بمثابة عامل مؤثر على صراع المنافسة في الدوري السعودي، خاصة أن هناك أندية تراهن على نجوم القارة السمراء.

نادي الهلال الخاسر الأكبر

سيكون الخاسر الأكبر دون شك فريق الهلال السعودي الذي يضم بين صفوفه اثنين من النجوم البارزين في القارة السمراء، هما حارس المرمى المغربي ياسين بونو بجانب المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.

ويعتمد الهلال بصفة أساسية على هذا الثنائي في تشكيلته وبالتالي سيكون غيابهما مؤثرا بصورة كبيرة.

وخرج نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال، بتصريحات قوية عبر إحدى منصات البودكاست انتقد خلالها جدولة مباريات الدوري السعودي هذا الموسم، خاصة أن مباراة الديربي بين الهلال والنصر تقام في توقيت البطولة القارية نفسه.

وعلق رئيس الهلال على هذا الأمر قائلًا:" لعلها صدفة، ولكن منذ سنوات كان يتم إيقاف الدوري أثناء بطولة كأس الأمم الأفريقية".

غيابات مؤثرة عن أهلي جدة

التأثير لن يتعلق فقط بنادي الهلال، خاصة مع افتقاد أهلي جدة 3 من نجومه المؤثرين في تشكيلته الأساسية، هم: الجزائري رياض محرز الجناح الأيمن، والحارس السنغالي إدواردو ميندي، ولاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيه.

ويعتمد الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي على هذا الثلاثي المخضرم، وبالتالي سيكون غيابهم أمرا مؤثرا بالسلب على عملاق جدة.

ويشارك محرز وميندي وكيسيه في البطولة القارية وبالتالي سيكون غيابهم بمثابة معادلة صعبة للمدرب يايسله.

النصر أكبر المستفيدين

لا يضم النصر السعودي بين صفوفه أي لاعب أفريقي سوى السنغالي ساديو ماني وهو الأمر الذي قد يرجح كفته، خاصة مع انطلاقته المثالية في الدوري السعودي بعدما حقق 8 انتصارات متتالية هذا الموسم على صعيد دوري روشن وصدارته الترتيب.

ويضم النصر بين صفوفه 10 لاعبين أجانب، هم: الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس، والثنائي الفرنسي محمد سيماكان وكينغسلي كومان، والإسباني إينيجو مارتينيز، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والسنغالي ساديو ماني، والثلاثي البرازيلي غابرييل أنجيلو وويسلي وحارس المرمى بينتو.

المغرب تمنح المصريين تأشيرات مجانية

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، انطلاق عملية بيع تذاكر مباريات البطولة، بداية من اليوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر 2025، بالإضافة إلى منح تأشيرة دخول المغرب للمصريين مجانا.

وأوضحت اللجنة في بيان رسمي، تمكن جماهير دول مصر وتونس وجنوب إفريقيا وزامبيا، من استعمال تطبيق "يال"، للحصول على بطاقة المشجع (Fan ID) وكذلك الحصول على التأشيرة الإلكترونية للسفر للمغرب (eVisa / AEVM)، وهي خطوة أساسية قبل الحصول على تذاكر المباريات عبر التطبيق الرسمي لبيع التذاكر التابع للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأكدت اللجنة المنظمة أن كل من يملك بطاقة FAN ID يحق له الحصول على تذكرة واحدة من كل مباراة، مشددة على أنه يجب الحصول على بطاقة المشجع عبر تطبيق "يال" للحصول على تذكرة مباراة.

وأشارت اللجنة إلى أن الموقع الرسمي الوحيد المخصص لبيع التذاكر هو موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) متاح على الرابط التالي:

https://tickets.cafonline.com

وشددت اللجنة على أن الموقع الرسمي الوحيد لتطبيق يال للحصول على بطاقة المشجع FAN ID هو:

https://www.yallamorocco.ma

مشيرة إلى أن أي منصة أو تطبيق آخر يدعى بيع التذاكر هو منصة احتيالية يجب عدم التعامل معها بأي شكل من الأشكال.

وخصصت اللجنة رقما لمساعدة الجماهير في حال رغبتهم في الاستفسار عن أي سؤال وهو 212 5 30 30 20 30+، موضحة أن الرقم متاح بثالث لغات (العربية، الإنجليزية والفرنسية)، وهي الخدمة المكرسة، كما يمكن للجماهير ومقدمي الطلبات أيضا التواصل مع الفريق التقني عبر البريد الإلكتروني:

info@yallamorocco.ma

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.