برشلونة مهتم بالتعاقد مع سيرهو جيراسي بالشرط الجزائي لتعويض ليفاندوفسكي

أصبح المهاجم الدولي الغيني سيرهو جيراسي، نجم وهداف بوروسيا دورتموند الألماني، أقرب من أي وقت مضى إلى دائرة اهتمام برشلونة، بعد الكشف عن وجود بند جزائي خفي في عقده مع النادي الألماني.

هذا البند يجعل الصفقة أكثر قابلية للتحقق في ظل التحديات المالية التي يواجهها النادي الكتالوني.

قيمة الشرط الجزائي في عقد جيراسي

وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اتفق جيراسي، البالغ من العمر 29 عامًا، وممثلوه، مسبقًا مع إدارة بوروسيا دورتموند على تحديد سعر خروج ميسر في حال تلقى اللاعب عروضًا من أندية بحجم برشلونة أو ريال مدريد. هذا التطور يعيد المهاجم الغيني إلى صدارة اهتمامات سوق الانتقالات المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البند الجزائي في عقد جيراسي يبلغ 65 مليون يورو، وعلى الرغم من أن هذا المبلغ يُعد مرتفعًا، إلا أنه أكثر واقعية مقارنة بالتقديرات السابقة التي اقتربت من 100 مليون يورو.

ويمتد عقد جيراسي مع دورتموند حتى عام 2028، مما يمنح النادي الألماني موقفًا قويًا في أي مفاوضات محتملة.

اهتمام فليك ومعرفته باللاعب

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية قبل أسبوعين عن رغبة هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، في ضم جيراسي لتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل. غير أن السعر المرتفع في ذلك الوقت شكّل عائقًا أمام النادي الكتالوني، الذي يعاني من ضغوط مالية كبيرة.

ويأتي اهتمام برشلونة بجيراسي في ظل الغموض المحيط بمستقبل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يمتد عقده الحالي حتى 30 يونيو المقبل، بعد تمديده تلقائيًا بفضل مشاركته في أكثر من 55% من مباريات الموسم الماضي.

يُذكر أن فليك يعرف قدرات جيراسي جيدًا، بعدما واجه تألقه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

سجل المهاجم الغيني ثلاثية رائعة في فوز بوروسيا دورتموند 3-1 على أرضه، رغم أن هذا الانتصار لم يكن كافيًا لتعويض خسارة مباراة الذهاب الثقيلة في برشلونة بنتيجة 4-0.

