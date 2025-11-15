إلغاء رسوم الخدمات الإدارية لطلاب المعاهد الفنية المتوسطة (مستند)

18 حجم الخط

كشف مستند جديد حصلت فيتو على نسخة منه، إلغاء الرسوم الإدارية والتعليمية التي تم إقرارها على بعض الخدمات للطلاب بـ المعاهد الفنية المتوسطة.

ويؤكد المستند اتخاذ قرار هام من قبل وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، في هذا الشأن، خاصة وأن شكاوى عديدة وردت من الطلاب لرئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد بالوزارة، الدكتور جودة غانم، بسبب ارتفاع هذه الرسوم بشكل مبالغ فيه.

إلغاء الرسوم الإدارية على طلاب المعاهد الفنية

وعقب صدور القرار وجه الطلاب وأولياء الأمور الشكر للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى على القرار الذي وصفوه بالحكيم، آملين في المزيد من القرارات التى تعمل على تطوير وتحسين المعاهد الفنية والعاملين فيها إداريا وفنيا وماليا.

وجاء نص المقترح الذي تقدم به أمين مجلس شئون المعاهد وأشر عليه الوزير بالموافقة كالتالي:

مذكرة للعرض على الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الموضوع:

بشأن إلغاء الرسوم التي تم إقرارها على بعض الخدمات التي تقدم لطلاب المعاهد الفنية المتوسطة الحكومية التابعة للتعليم الفني بوزارة التعليم العالي.

أعرض على سيادتكم الآتي:

• سبق وأن تم إعتماد سيادتكم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٠ للرأي المالي بالموافقة على تحصيل رسوم مقابل الخدمات التي تقدم من خلال الإدارة العامة لشئون الطلاب ومتابعة الخريجين.

• كما تم إعتماد سيادتكم بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣ للرأي المالي بالموافقة على المذكرة الخاصة بتقنين أوضاع الطلبة المتقدمين للإمتحان من الخارج بعد استنفادهم فرص الرسوب بالفرقة الثانية والنهائية.

• كما تم إعتماد سيادتكم بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٧ الرأي المالي بالموافقة على المذكرة الخاصة بتنظيم تحصيل الرسوم المقررة مقابل الخدمات التي تقدم من خلال الإدارة العامة لشئون الطلاب ومتابعة الخريجين.

وحرصًا على مستقبل هؤلاء الطلاب وللصالح العام، وفى ضوء ما تلاحظ إلينا من تضرر معظم الطلاب الطالبين للخدمة من ارتفاع تلك الرسوم وعدم مقدرتهم على سدادها. مما أدى إلى عدم تقديم تلك الخدمات للطلاب.

الرأي:

وللعمل على إمكانية الاستمرار في تقديم تلك الخدمات للطلاب ومراعاة لظروفهم الأسرية.

لذا فقد رأيت: العرض على سيادتكم للتفضل بالنظر في الموافقة على إلغاء العمل بالموافقات السابقة المشار إليها أعلاه والخاصة بزيادة الرسوم المقررة لتلك الخدمات مع الإستمرار في تحصيل الرسوم طبقًا لما كان متبع قبل زيادتها إعتبارًا من تاريخ موافقة سيادتكم على هذه المذكرة ولا يترتب على ذلك أية آثار لما سبق تحصيله.

