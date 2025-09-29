ظهرت الآن، نتائج اختبارات المعاهد الفنية (روابط رسمية)

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن نتائج اختبارات الطلاب الحاصلين على الدبلومات والمعاهد الفنية والراغبين في الالتحاق بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2025 / 2026، والتي جرت تحت إشراف أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

ويمكن الاطلاع على النتائج عبر الروابط التالية:

نتيجة اختبارات المعاهد الفنية "شعبة قانون" للالتحاق بكليات الحقوق



نتيجة اختبارات المدارس والمعاهد الفنية التجارية للالتحاق بكليات التجارة



نتيجة اختبارات المدارس والمعاهد الفنية الزراعية للالتحاق بكليات الزراعة



نتيجة اختبارات المدارس والمعاهد الفنية الصناعية للالتحاق بكليات الهندسة



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.