الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ظهرت الآن، نتائج اختبارات المعاهد الفنية (روابط رسمية)

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2025، فيتو

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن نتائج اختبارات الطلاب الحاصلين على الدبلومات والمعاهد الفنية والراغبين في الالتحاق بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2025 / 2026، والتي جرت تحت إشراف أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

ويمكن الاطلاع على النتائج عبر الروابط التالية:  

نتيجة اختبارات المعاهد الفنية "شعبة قانون" للالتحاق بكليات الحقوق
 

نتيجة اختبارات المدارس والمعاهد الفنية التجارية للالتحاق بكليات التجارة
 

نتيجة اختبارات المدارس والمعاهد الفنية الزراعية للالتحاق بكليات الزراعة
 

نتيجة اختبارات المدارس والمعاهد الفنية الصناعية للالتحاق بكليات الهندسة
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجلس الأعلى للجامعات الاعلى للجامعات الدبلومات والمعاهد الفنية المعاهد الفنية الصناعية كليات الحقوق كليات الزراعة كليات الهندسة نتيجة اختبارات المعاهد الفنية

مواد متعلقة

معهد بحوث الإلكترونيات أول مؤسسة مصرية تحصل على شهادة إدارة الذكاء الاصطناعي

شروط الالتحاق ببرنامج تمويل مشروعات الابتكار لدول البريكس 2025

تعاون مصري-كوري لتعزيز الأبحاث الطبية والذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن الأورام

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

مصر والإمارات يبحثان تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني باجتماعات «الإيكاو»

"IATA" يختار مصر لاستضافة المؤتمر الدولي لمقدمي الخدمات الأرضية في 2026

نائب رئيس جامعة طوكيو يلقي محاضرة عن دور الذكاء الاصطناعي بألسن عين شمس

نائب رئيس جامعة طوكيو يلقي محاضرة عن دور الذكاء الاصطناعي بألسن عين شمس

الأكثر قراءة

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع أسعار الشرائح بالعدادات الكودية الحديثة

جنون الذهب، ارتفاع كبير فى الأسعار بالصاغة

غرق السودان يكشف خداع إثيوبيا، وخبير مائي: فيضانات سد النهضة خطيرة وغير طبيعية

تزامنا مع لقاء السيسي وبن زايد، رأس الحكمة تتصدر قائمة أهم الاستثمارات الإماراتية بمصر

بكالوريا بالعافية

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

خلال 24 ساعة، هل يتحقق كابوس إغلاق أكبر حكومة في العالم؟

6 جنيهات انخفاضا في العويس والبلدي، أسعار المانجو اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

الكابوريا تتراجع للنصف، سعر السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الإهانة في المنام وعلاقته بالتعرض للضغوط والمشاكل الكثيرة

دار الإفتاء: ارتداء الرجل أسورة من الفضة لا يجوز لهذا السبب

لا تفوتها، أدعية نبوية قصيرة جامعة يمكن ترديدها في الصباح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads