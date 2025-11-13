كيف تدعم وزارة التعليم العالي وبنك المعرفة الأئمة والدعاة لنشر القيم الصحيحة؟

18 حجم الخط

اتخذت وزارتا التعليم العالي والأوقاف مجموعة من القرارات التي من شأنها دعم وتعزيز مهارات الأئمة والدعاة من خلال بنك المعرفة المصري.

وبحثت الوزارتان آليات الاستفادة من الخدمات التي يقدمها بنك المعرفة المصري، الذي يعد من أبرز بنوك المعرفة عالميًّا لما يوفره من مصادر ثقافية ومعرفية وبحثية لدعم التعليم ونشر العلوم.

خطة للاستفادة من بنك المعرفة كأداة لتعزيز البحث العلمي

ووفقا للتعاون بين الوزارتين فإنه سيتم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، بما يسهم في نشر الثقافة والمعرفة بين الطلاب والباحثين والأئمة، وتوظيف المنصة كأداة لتعزيز البحث العلمي والتعلم الرقمي.

وستعمل وزارة الاوقاف بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، لاستثمار بنك المعرفة المصري بما يخدم الأئمة والدعاة، ويعزز مهاراتهم البحثية والمعرفية، من خلال إتاحة المحتوى العلمي والموارد الرقمية بما يسهم في تمكين الأئمة من أداء رسالتهم الدعوية بأساليب أكثر اعتمادًا على العلوم الحديثة.

بالإضافة لذلك سيتم توظيف البنية التحتية الرقمية المتاحة في بنك المعرفة المصري لدعم البحث العلمي والدراسات الشرعية، وتشجيع الأئمة والباحثين على الابتكار في إنتاج المحتوى الدعوي والثقافي، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كنموذج إقليمي في استخدام التكنولوجيا الرقمية لنشر المعرفة والقيم الصحيحة.

سبل إتاحة المحتوى العلمي للأمة على بنك المعرفة

وحدد الجانبين سبل إتاحة المحتوى العلمي وقواعد البيانات والموارد الرقمية عبر بنك المعرفة المصري لصالح أئمة ودعاة وباحثي وزارة الأوقاف، بما يعزز الوصول إلى المعرفة وتبادلها.

بالإضافة إلى إنتاج أفلام كارتونية مبسطة تهدف إلى نشر القيم والسلوكيات الصحيحة ضمن إطار مبادرة "صحح مفاهيمك"، على غرار الأفلام التي أنتجت سابقًا بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والأزهر، مثل: (نور وبوابة التاريخ، نور والرحلات الخارقة، نور والكتاب العجيب، نور والكوكب السعيد) الصادرة عن مجلة "نور" للأطفال تحت إشراف الأزهر الشريف.

وإطلاق برنامج مشترك لتدريب الباحثين والأئمة على أدوات البحث والنشر الرقمي، واستثمار خدمات بنك المعرفة، وتأهيل الأئمة ليصبحوا أئمة رقميين قادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ومصادر المعلومات الرقمية بفعالية.

دمج المحتوى الديني في بنك المعرفة

وأكد الجانبان أهمية توحيد الجهود للاستفادة من البنية التحتية المعرفية المتاحة ودمج المحتوى الديني ضمن بنك المعرفة وفق الضوابط العلمية؛ بهدف نشر الثقافة الإسلامية ومفاهيمها الصحيحة، وذلك من خلال بروتوكول تعاون بين الوزارتين لتنسيق آليات اختيار المحتوى وضمان جودته، إضافة إلى التعاون في تحويل سلاسل التراث والمخطوطات التابعة لوزارة الأوقاف إلى مضمون رقمي يتم عرضه من خلال بنك المعرفة.

