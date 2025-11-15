السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ماذا يحدث باجتماع البنك المركزي السابع في 2025؟

البنك المركزي
البنك المركزي
18 حجم الخط

تتجه أنظار الملايين نحو اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل انتظارا لإعلان لجنة السياسات النقدية في البنك قرارها بخصوص أسعار الفائدة في الفترة المقبلة. 

ويقود محافظ البنك المركزي حسن عبد الله اجتماع لجنة السياسات السابع خلال عام 2025 للاستقرار على القرار النهائي فيما يخص أسعار العائد.

وتنحصر سيناريوهات القرار في اتجاهين لا ثالث لهما الأول استمرار البنك المركزي في العمل على نهج تخفيض أسعار الفائدة، والآخر هو اللجوء إلى تثبيت الأسعار. 

وتتباين رؤية العديد من الخبراء حول الاجتماع السابع من البنك المركزي لمناقشة اسعار الفائدة وسط ترقب شديد لما سيتبع الاجتماع حول استمرار شهادات الادخار الحالية في البنوك بنفس العائد أو ربما الاتجاه إلى تخفيض سعرها.

من جانبه رجّح الخبير الاقتصادي عمرو البدري، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، اتجاه  البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، متأثرًا بتوجهات الفيدرالي الأمريكي الذي ألمح إلى عدم وجود تخفيضات قريبة في أسعار الفائدة.

دعوة لتقنين زيادات رؤوس الأموال

وخلال تصريحات تلفزيونية في برنامج “أرقام وأسواق” على قناة “أزهري”، دعا البدري إلى تقنين وتضييق نطاق زيادات رؤوس الأموال وحقوق الاكتتاب، مشيرًا إلى أن استغلالها المضاربي يؤدي إلى التهام سيولة صغار المستثمرين، خاصة في ظل قلة المستثمرين متوسطي وطويلي الأجل داخل السوق المصرية.

خبير اقتصادي: قرار تحرير أسعار الغاز وضغوط السوق تعيد تشكيل خريطة القطاعات في البورصة 

وأكّد عمرو البدري، أن قرار الحكومة بتحرير أسعار الغاز الموجَّه للمصانع سيخلق موجة تأثيرات سلبية مباشرة على قطاع الشركات كثيفة الاعتماد على الغاز، وعلى رأسها شركات الأسمدة.

وأوضح، أن ارتفاع تكلفة الغاز يعني بالضرورة زيادة تكاليف إنتاج الأمونيا، ما ينعكس على الضغط على هوامش الربحية، لكنه أشار إلى عامل توازن مهم يتمثل في ارتباط شركات الأسمدة بالأسعار العالمية، مضيفًا أنه في حال استمرار ارتفاع الأسعار عالميًا قد يتم تعويض جزء من الضغوط المحلية، ما يسمح بامتصاص التأثير السلبي نسبيًا.

وقررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي برئاسة المصرفي حسن عبد الله محافظ البنك في اخر  اجتماع مطول  لها خفض أسعار الفائدة.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاخير خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار العائد أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي البنك المركزى البنك المركزى المصرى السياسات النقدية بنك المركزي بنك المركــزي المصـري تخفيض أسعار الفائدة شهادات الادخار لجنة السياسات النقدية محافظ البنك المركزي حسن عبد الله محافظ البنك المركزي

مواد متعلقة

بالأرقام، تعرف على قيمة الخصم للتحويل المحلي في بنك القاهرة

البنك الأهلي يرفع تمويل قرض المعاشات إلى مليون جنيه

5 خدمات جديدة يقدمها البنك التجاري الدولي للإنترنت البنكي

ماهي مدة صلاحية بطاقة الخصم في البنك الزراعي ؟

ما خدمات بنك مصر لرجال الأعمال؟

متى تعمل خدمة ترميز البطاقات في بنك فيصل؟

قيمة القرض الشخصي في البنك التجاري الدولي

خطواتك لصرف قرض المعاشات في بنك القاهرة

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025

بالأسماء، إصابة 31 شخصا في انقلاب أتوبيس نقل عام بالوادي الجديد

القاهرة في قلب الحدث، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم في مصر

عودة الخريف الهادئ، انحسار الأمطار وسقوطها بمناطق محدودة، القاهرة تسجل 25 درجة، وارتفاع الأمواج بـ 5 شواطئ

آخر تطورات سعر جرام الذهب في الصاغة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض كبير في الفراولة والكنتالوب وارتفاع اليوسفي والعنب

أخبار مصر: تعرض الفنان أحمد سعد لحادث سير مروع، حقيقة الوفاة الجماعية بمستشفى بالشرقية، تسريب وثائق أمريكية خطرة بشأن غزة

سعر السمك اليوم السبت، انخفاض البلطي والبوري وارتفاع الجمبري 50 جنيها

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الصباح لجلب الرزق وشكر النعمة، احرص عليه

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 15 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 15 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية