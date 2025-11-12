خطواتك لصرف قرض المعاشات في بنك القاهرة

18 حجم الخط

يبحث الكثير من عملاء بنك القاهرة عن خطوات صرف قرض المعاش.

وتعد المستندات المطلوبة عملاء على قرض المعاش من بنك القاهرة واحدة من الإجراءات الهامة في عملية التمويل وتشمل المستندات التالي:

مستندات قرض المعاش في بنك القاهرة

صورة بطاقة تحقيق الشخصية (سارية)

إيصال مرافق حديث لم يمر عليه أكثر من 3 شهور باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى (أب – أم – زوج/ زوجة) بشرط وجود استهلاك فعلى وفى حالة عدم توافر ذلك يتم عمل استعلام خارجي تدل على استھلاك فعلى للمكان"".

خطاب تحويل المعاش صادر من مكتب التأمينات التابع له العميل.

وتشمل شروط قرض المعاش في بنك القاهرة ما يلي:

شروط قرض المعاش في بنك القاهرة

"الحد الأدنى لقيمة المعاش 1000 جم

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما

الحد الأقصى لعمر المقترض 70 عاما فى نهاية مدة القرض

الحد الأدنى لقيمة القرض 3,000 جم

الحد الأقصى لقيمة القرض الحد الأقصى لقيمة القرض (1 مليون جم للعملاء بالمعاش منتج 701 / 500.000 جم الزملاء بالمعاش منتج 903 ).

الحد الأدنى لمدة القرض: 6 أشهر

الحد الأقصى لمدة القرض: 10 سنوات (120 شهرا).

ومن جانب آخر يبحث الكثير من عملاء بنك القاهرة عن تفاصيل ورسوم ومصاريف خدمة حساب التوفير للمقيمين خارج مصر.

وأوضح مسؤولو بنك القاهرة أن القائمة تضم المصاريف التالية في خدمة حساب التوفير للمقيمين في الخارج وهي خارج مصر: 150 جنيها (شاملة البريد) ربع سنوي".

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن طريقه تأجير خزنة داخل البنك.

وأوضح بنك القاهرة أن الخطوات اللازمة لعملية تأجير خزنة في البنك كالتالي:

العملاء المستهدفين:

يلزم لتأجير خزينة حديدية أن يكون العميل / الزميل مسجل على شاشة البيانات الأساسية للبنك عميل ثروة ومراجعة أرصدة حساباته قبل عملية التسجيل بنظام الخزائن الحديدية​".

