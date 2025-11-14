البنك الأهلي يرفع تمويل قرض المعاشات إلى مليون جنيه

18 حجم الخط

يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي المصري عن قيمة تمويل قرض المعاشات والمزايا التي يقدمها.

وأوضح مسؤولو البنك أن قيمة التمويل تصل إلى مليون جنيه، وبمدة سداد تصل إلى 10 سنوات، مع تقديم تأمين مجاني على الحياة والعجز الكلي، بالإضافة إلى فتح حساب جاري دون رسوم.

ويُمنح القرض بدون الحاجة إلى ضامن، ودون تحمّل أي مصاريف استعلام ائتماني، مما يجعله من أكثر برامج التمويل جاذبية لأصحاب المعاشات.

كيفية التحويل على بطاقات ميزة؟

وفي سياق متصل، يواصل عدد من عملاء البنك الأهلي المصري البحث عن طريقة التحويل على بطاقات ميزة.

وأوضح مسؤولو البنك أنه يمكن للعملاء إجراء التحويلات مباشرة على بطاقة ميزة أو بطاقة الحوالات الخاصة بهم، وذلك باستخدام رقم البطاقة كاملًا مسبوقًا بثلاثة أصفار.

بطاقة ميزة المدفوعة مقدما

يقدم البنك الأهلي المصري خدمات عديدة للعملاء ومنها بطاقة ميزة المدفوعة مقدما، وتعد بطاقة ميزة أول بطاقة دفع إلكتروني وطنية، وهي أحد الأدوات الرئيسية للسداد الإلكتروني لمدفوعات المواطن سواء للجهات الحكومية أو في كافة التعاملات المالية الأخرى محليًّا.

ونستعرض خلال السطور التالية خصائص البطاقة الأشهر في الاستخدام بين ملايين المصريين حاليًّا خاصة من الموظفين.

وتشمل قائمة الخصائص التي تقدمها بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا ما يلي:

تمكن العملاء من استقبال وصرف الحوالات بالجنيه المصري على مدار 24 ساعة دون الحاجة للتوجه لأي من فروع البنك.

الاستفادة من المعاملات اللاتلامسية للحفاظ علي سلامة العملاء.

سداد المدفوعات الحكومية.

تعد بطاقة ميزة المدفوعة مقدما من البنك الأهلي المصري أول بطاقة دفع إلكترونية وطنية، تمكن العملاء من سداد المدفوعات الحكومية إلكترونيا بسهولة وأمان.



السحب النقدي من بطاقة ميزة

كما توفر بطاقة ميزة حرية السحب النقدي من خلال شبكة الصراف الآلي الخاصة بالبنك الأهلي المصري أو من خلال ماكينات البنوك الأخرى داخل مصر التي تحمل علامة 123.

