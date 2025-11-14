ما خدمات بنك مصر لرجال الأعمال؟

18 حجم الخط

يتساءل الكثير من رواد الأعمال عن الخدمات التي يقدمها بنك مصر لهم من خلال فروعه المتعددة.

وأوضح مسئولون في بنك مصر أن هذه الخدمات مخصصة لفئة رجال الأعمال وتتمثل في التالي:

١- الاستعلام عن عمليات الاستيراد والتصدير وخطابات الضمان.

٢-الاستعلام عن قروض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

3-الاستعلام عن تحويلات الأموال داخل وخارج البنك.

4-الاستعلام عن تحصيل الشيكات والاستعلام عن طلب دفتر الشيكات.

5-المساعدة في استكمال إجراءات التقديم على قرض / مرابحة اكسبريس عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

فيما تشمل قائمة تقديم الدعم للعملاء ما يلي: -

إعادة تفعيل الرقم السري وازالة المحاولات الخطأ في الدخول على الأنظمة المتاحة للشركات

خطوات تنفيذ العمليات على الانترنت البنكي.

نظام المدفوعات الحكومية

نظام تحويل المرتبات

نظام المدفوعات الإلكترونية

تنشيط البطاقات الائتمانية والخصم الفوري المقدمة للشركات وتغيير الرقم السري الخاص بها.

كما يستفسر العديد من عملاء بنك مصر عن الحد الأقصى لرسوم التحويلات الدولية.

وأوضح مسئولون ببنك مصر أن رسوم التحويلات النقدية الدولية تقدر بنسبة 3 في الألف أي ما يعادل كحد أدنى 40 دولارا، وكحد أقصى 200 دولار.

يتيح بنك مصر لعملائه خدمات متنوعة منها إمكانية إجراء تحويلات نقدية من بنك مصر إلى أي بنك يقع خارج البلاد.

ويتم ذلك وفق رسوم حددها بنك مصر لخدمة عملائه الراغبين في إجراء تحويلات نقدية لأي بنك خارج البلاد.

يبحث الملايين من عملاء بنك مصر عن رسوم ومصاريف إصدار بطاقة حوالتي.

وكشف مسؤولون بنك مصر أنه اعتبارًا من أول يونيو 2024 أصبحت مصاريف الإصدار 30 جم للعملاء.

ونرصد في السطور التالية 10 معلومات عن بطاقة حوالتي من بنك مصر:

مزايا بطاقة حوالتي من بنك مصر

1- تصدر بطاقة حوالتي مجانًا من كافة فروع البنك للعملاء المستفيدين (في مصر) والراغبين في صرف قيمة الحوالات الواردة لهم من الخارج.

2- إصدار البطاقة يساعد في عدم التوجه لفروع البنك لصرف هذه الحوالات ويتم تسجيل الرقم القومي ضمن البيانات الأساسية.

3- بطاقة تصدر لجميع العملاء بكافة فروع البنك.

4- مدة صلاحية البطاقة ثلاثة سنوات.

5- يتم التحويل من خلال شبكة المراسلين والصيارفة العرب المتعاقدين مع البنك المتاح بياناتهم على موقع البنك الالكتروني أو من خلال الاتصال بالبنك.

6- إرسال رسالة SMS للمستفيد لإخطاره بوصول الحوالة ومرجع الصرف.

