متى تعمل خدمة ترميز البطاقات في بنك فيصل؟

بنك فيصل، فيتو
كشف مسؤولو بنك فيصل الإسلامي بأنه جار العمل على توفير خدمة ترميز البطاقات عن طريق Apple Pay قريبًا.

ويتم حاليًّا إجراءات التجهيز لتفعيل الخدمة وتوفيرها للعملاء في الفروع.

ومن جانب آخر يقدم بنك فيصل الإسلامي المصري قرضًا جديدًا يحمل اسم «طاقة إنتاجية» لعملائه من أصحاب المشروعات.

ويتميز القرض بتمويل القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية بعائد 11% في إطار مبادرة الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية. 

وتشمل قائمة خصائص القرض ما يلي:

تمويل مستلزمات الإنتاج والأصول الإنتاجية.
-التمويل وفقًا لصيغ التمويل الإسلامي.
-المنتج مخصص للشركات المتوسطة والكبرى ذات حجم أعمال سنوي 50 مليون جم فأكثر وأيضًا الشركات الصغيرة التابعة لهم.

محفظة فيصل كاش 

ومن جانب آخر أعلن بنك فيصل الإسلامي، أنه تم تعديل حدود التعامل على المحفظة الإلكترونية "فيصل كاش".

 

وقال البنك في رسالة لعملائه إنه تم تعديل حدود المحفظة  لتصبح كالتالي:

- حد التعامل اليومي: 60 ألف جم
- حد التعامل الشهري: 200 ألف جم
- رصيد المحفظة لا يتعدى 60 ألف جم

 

ومن جانب آخر، قال بنك فيصل: إنه يمكن توفير الريال السعودي للعملاء المقدمين على أداء العمرة وذلك من خلال عدة خطوات.

 

وأوضح بنك فيصل أن ذلك من خلال التوجه إلى أقرب فرع من فروع البنك قبل السفر بـ ٤٨ ساعة عمل مع مراعاة الآتي:


- أن يكون لدى العميل تذكرة سفر مؤكدة وتأشيرة. 
- أن يكون حساب العميل نشطا على الأقل منذ 3 أشهر. 
- يتم الحصول على المبلغ من الريال السعودي وفقًا للموارد المتاحة لدى البنك.

