محافظات

الأم قاصر، التحقيقات تكشف مفاجآت صادمة في واقعة أطفال الزقازيق

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية عن مفاجآت صادمة في واقعة ترك أم لأطفالها الثلاثة داخل الزراعات، حيث ثبت أن الفتاة تبلغ من العمر 17 عامًا ونصف، وليست 20 عامًا كما رُوِّج سابقًا، وقررت النيابة إيداع السيدة القاصر دار فتيات بنطاق محافظة الجيزة.

عايشين في حديقة منذ 5 أيام، شاهد عيان يكشف تفاصيل جديدة بواقعة "سيدة الزقازيق" (فيديو وصور)

كما أمرت النيابة بإيداع الأطفال بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لحين استكمال التحقيقات.

لم يتم قيد الأطفال أو إصدار شهادات ميلاد لهم

وأظهرت التحقيقات أن السيدة أنجبت طفلها الأول قبل سن الرابعة عشر، وأكدت في اعترافاتها أمام جهات التحقيق أن والد الأطفال الثلاثة، شاب يُدعى أحمد، رفض الاعتراف بهم وهرب خارج المحافظة، ولم يتم قيد الأطفال أو إصدار شهادات ميلاد لهم.

وتواصل النيابة العامة بالشرقية التحقيقات للوقوف على كافة الملابسات القانونية والاجتماعية للواقعة، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه كل من يثبت تورطه.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو أم تركت أطفالها الثلاثة في الشارع بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بإطعام ثلاثة أطفال، والزعم بأن والدتهم تركتهم بلا مأوى بأحد الشوارع بالشرقية.

ورصدت أجهزة الأمن، مقطع الفيديو، وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط والدة الأطفال "تقوم باستجداء المارة" ("لها معلومات جنائية" – مقيمة بدائرة مركز شرطة الزقازيق).

وبمواجهتها أقرت بأن أنجالها الظاهرين بمقطع الفيديو (3 أطفال - مقيمين برفقتها) وأنها بتاريخ 30 أكتوبر الماضى تركتهم بأحد الشوارع لدى اثنين من أقاربهم، وتوجهت إلى إحدى المناطق لاستجداء المارة، وبسؤالهم أيدوا ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

