السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد سعد يبتعد عن الكوميديا في مسلسله الجديد برمضان 2025

محمد سعد
محمد سعد
18 حجم الخط

قرر الفنان محمد سعد خوض السباق الرمضاني لعام 2026، لكنه حتى الآن لم يكشف عن تفاصيل العمل.

 

وعلمت فيتو من أحد المقربين من الفنان محمد سعد أنه سوف يبتعد عن الكوميديا في عمله الدرامي الجديد، لافتا إلى أن العمل ما زال في مرحلة الكتابة حتى الآن، وتجري الشركة المنتجة للعمل اختار عدد من الفنانين المقرر مشاركتهم في بطولته.

وكان آخر أعمال الفنان محمد سعد الدرامية مسلسل “أكس لانس” الذى تم عرضه خلال عام 2023، وجسد خلاله شخصية الحناوي التي سبق وقدمها في فيلم كركر في عام 2007، ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي.

آخر أعمال محمد سعد

أما عن آخر أعمال محمد سعد السينمائية، كان فيلم “الدشاش”، الذي عرض بالسينمات منذ عدة أشهر وحقق نجاحا كبيرًا، وشارك في بطولته الفنانة زينة وباسم سمرة ونسيرين طافش وخالد الصاوي ومن تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد سعد مسلسل محمد سعد اكس لانس مسلسلات رمضان 2026 اخبار الفن

مواد متعلقة

محمد سعد يختار مسلسل "جراب الحاوي" للعودة للدراما التليفزيونية

الأكثر قراءة

عودة الخريف الهادئ، انحسار الأمطار وسقوطها بمناطق محدودة، القاهرة تسجل 25 درجة، وارتفاع الأمواج بـ 5 شواطئ

القاهرة في قلب الحدث، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم في مصر

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض كبير في الفراولة والكنتالوب وارتفاع اليوسفي والعنب

سعر السمك اليوم السبت، انخفاض البلطي والبوري وارتفاع الجمبري 50 جنيها

انخفاض السلفات 1318 جنيها وارتفاع النشادر، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

تعرض الفنان أحمد سعد لحادث سير مروع وشقيقه عمرو يطالب جمهوره بالدعاء

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 7

تعرف على فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 15 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 15 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم السبت 15 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية