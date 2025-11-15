محمد سعد يبتعد عن الكوميديا في مسلسله الجديد برمضان 2025

18 حجم الخط

قرر الفنان محمد سعد خوض السباق الرمضاني لعام 2026، لكنه حتى الآن لم يكشف عن تفاصيل العمل.

وعلمت فيتو من أحد المقربين من الفنان محمد سعد أنه سوف يبتعد عن الكوميديا في عمله الدرامي الجديد، لافتا إلى أن العمل ما زال في مرحلة الكتابة حتى الآن، وتجري الشركة المنتجة للعمل اختار عدد من الفنانين المقرر مشاركتهم في بطولته.



وكان آخر أعمال الفنان محمد سعد الدرامية مسلسل “أكس لانس” الذى تم عرضه خلال عام 2023، وجسد خلاله شخصية الحناوي التي سبق وقدمها في فيلم كركر في عام 2007، ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي.

آخر أعمال محمد سعد

أما عن آخر أعمال محمد سعد السينمائية، كان فيلم “الدشاش”، الذي عرض بالسينمات منذ عدة أشهر وحقق نجاحا كبيرًا، وشارك في بطولته الفنانة زينة وباسم سمرة ونسيرين طافش وخالد الصاوي ومن تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز.

