رياضة

وليد صلاح الدين يعقد جلسة مع الشحات وعبد القادر وكوكا لبحث ملف التجديد

وليد صلاح الدين مدير
وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي
يعقد خلال الساعات القادمة وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي عدة جلسات مع ثلاثي الفريق حسين الشحات وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا لبحث ملف تجديد تعاقدهم مع النادي الأهلي والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي حيث يستمع مدير الكرة الي مطالب اللاعبين مع تقديم عرض الأهلي من أجل الوصول إلى نقاط يتفق عليها الطرفين. 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتقام مباراة  الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

الجريدة الرسمية