توروب يعود للقاهرة اليوم لقيادة تدريبات الأهلي

يعود الدنماركي ييس تورب المدير الفني للأهلي وجهازه المعاون إلى القاهرة اليوم بعد انتهاء الإجازة التي حصلوا عليها بعد التتويج مع الأهلي بالسوبر المصري الأحد الماضي على حساب الزمالك.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتقام مباراة  الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي. 

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.  

