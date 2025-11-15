السبت 15 نوفمبر 2025
موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

فريق الكرة بالأهلي
فريق الكرة بالأهلي
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

