نقيب المهندسين بالإسكندرية يعلن صرف معاش شهري لمهندس كرموز المقتول

شارك الدكتور محمد هشام سعودي، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، في مراسم عزاء المهندس عبدالله الحمصاني، الذي لقي مصرعه في الحادث الأليم بمنطقة كرموز بالإسكندرية، وتقدم رئيس النقابة بواجب العزاء إلى أسرة الفقيد، ورافقه في الزيارة المهندس محمد سعيد، عضو مجلس النقابة.



وعلى هامش مشاركته في العزاء أكد سعودي على حرص النقابة منذ معرفتها بالحادث على التواصل مع أسرة المهندس لتقديم الدعم اللازم مع متابعة الموقف القانوني طبقا لقانون النقابة الذي يتيح لها دعم المهندس قانونيًا.

كما أكد على أن النقابة سوف تقوم بدورها في دعم أسرة المهندس صرف المعاش شهريًا ومصروفات الجنازة وأي إجراءات اخرى من شأنها دعم أسرته في الفترة المقبلة.

وأبدى استياءه كون مرتكب الواقعة مهندس أيضًا، مؤكدًا أنه بناءً على بيان وزارة الداخلية واعترافه بارتكاب الواقعة سوف تتخذ النقابة الإجراءات القانونية لإسقاط عضويته طبقا لقانون النقابة كونها لا يشرفها أن ينتمي لها.

